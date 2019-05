– Oslo skal være en by for alle. Det kan ikke være slik at bare de som er heldige og har foreldre som kan hjelpe dem inn på boligmarkedet har råd til egen bolig i byen. Vanlige lønnsmottakere må også kunne bo i Oslo. Det er nødvendig å ta grep, og det gjør vi nå, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Sammen med resten av Oslo-byrådet la Johansen mandag frem forslag til ny boligpolitikk i hovedstaden.

Bakgrunnen er at boligprisene i Oslo har steget med 200 prosent de siste 15 årene, og har blitt så høye at folk med normal inntekt sliter med å skaffe seg et sted å bo.

– Må bli mer inkluderende

Ifølge beregninger fra Eiendom Norge har en nyutdannet sykepleier bare råd til fem prosent av boligene som selges i Oslo. Dette til tross for at boligmarkedet er mer balansert i dag enn i toppåret 2016.

Tilsvarende tall for den såkalte «Sykepleierindeksen» i Trondheim, Stavanger og Bergen er på henholdsvis 29, 30 og 35 prosent.

– Når folk med vanlige inntekter bare kan kjøpe fem prosent av boligene i Oslo, må vi ta skikkelige grep. Vi trenger sårt flere boliger i byen som er tilgjengelige for barnehagelærere, lærere, sykepleiere og barnevernsansatte. Skal Oslo fortsette å være en god by å jobbe i, må boligmarkedet være tilgjengelig for dem som skal fylle stillingene, sier Johansen.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for leiligheter solgt i Oslo i 2018 ligger rundt 70 prosent høyere enn for landet som helhet.



Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, mener det skaper forskjeller når store grupper i praksis utestenges fra å bo i Oslo.

– Vi trenger en mer inkluderende boligpolitikk, som skaper flere veier til egen bolig. Boligpolitikk er et viktig verktøy for å redusere forskjeller i byen vår, sier Marcussen.

Kommunen vil eie prosentandel

I løpet av de neste årene skal Oslo kommune teste ut ulike løsninger som skal gjøre veien inn på boligmarkedet lettere for flere.

Innsats for leie-bolig: Lavere leie mot at leietaker gjør enkle drift- og vedlikeholdsoppgaver. Modellen er inspirert av Almenbolig+ som har hatt stor suksess i Danmark de siste årene.

Etablererbolig: Kommunen bygger og selger boliger og beholder kommunalt eierskap i en viss andel av boligen, for eksempel 20 prosent. Boligkjøper eier dermed 80 prosent og kjøpspris blir 80 prosent av markedspris.

Leie til eie-boliger: Innenfor etablererbolig-konseptet kan man også gi mulighet for leie-til-eie-løsninger. Innebærer at husleien i praksis blir nedbetaling på boligen, og at leietaker dermed kan kjøpe boligen på sikt.

– Med nye etablererboliger og innsats-for-leie boliger vil vi bidra til å endre boligmarkedet, og gjøre det enklere for folk med vanlig inntekt å skaffe seg egnet bolig i Oslo, sier byutviklingsbyråd Marcussen.