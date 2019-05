Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei, jeg vurderer å kjøpe ut bilen når nåværende leasingperiode utgår. Dette gjelder en firmaleaset bil.



Utover at jeg kjenner hele bilens historikk, hvilke fordeler og ulemper ser du med å gjøre dette?

Benny svarer:

Heisann! Du er nok ikke den eneste som har tenkt akkurat denne tanken. Leasing har økt kraftig de siste årene. Dermed er det mange som må ta et valg når leasingperioden er over: Om de skal levere tilbake bilen, eller kjøpe den ut.

Det som taler for her, er som du skriver selv: Du kjenner bilen godt og vet akkurat hvordan det står til med historikken. Det er absolutt ikke noe man bør undervurdere på en bil. Når bilene har rullet noen år, kan det ha veldig mye å si hvordan de har blitt behandlet.

Til en viss grad handler det også om kjøremønster og kjørestil. En eier som leker rallysjåfør og synes det er viktig å alltid være først ut av lyskryssene påfører bilen sin langt mer slitasje, enn en som kjører pent og defensivt.

Slik sett vil jeg si det er tryggere å kjøpe en bil du selv kjenner godt, enn en annen bruktbil med samme alder og kilometerstand.

Alder eller kilometerstand: Hva er det viktigste?

Å kjenne historikken til bilen man kjøper er absolutt ikke dumt. Som leasingkunde gjør man nettppp det. Foto: Scanpix.

Prute på prisen?

En annen faktor oppe i dette er påkost. Skader og slitasje ut over normal bruk, må du som kjent dekke når du leverer tilbake leasingbilen. Hvis du kjøper den ut, slipper du unna den problemstillingen. Dermed kan du også vurdere om du synes eventuell påkost er verdt det eller ikke.

Det viktigste her vil nok uansett være prisen, hva du må betale for bilen. Her skal du naturligvis ikke ta for gitt at du får et godt tilbud. Derfor må du sjekke hva tilsvarende biler ligger på i pris. I noen tilfeller er det helt sikkert også mulig å "prute" litt på prisen. Ikke takke ja til det første tilbudet du får.

Det hender ikke rent sjelden at leasingselskaper sliter med noen av bilene de får tilbake. Det kan skje når det kommer tilbake mange biler av samme merke og modell samtidig, slik at det skaper ubalanse i markedet. De siste årene har det også skjedd mye på drivlinjer, der særlig endel biler med dieselmotor blir oppfattet som mer ukurante enn tidligere. Det er som kjent vanskelig å spå fremtiden, det gjelder også for de som leaser ut biler. Alt dette gjør at det kan være muligheter for å presse prisen noe.

Så ja: Hvis prisen er riktig, er dette absolutt noe jeg tenker kan være smart. Lykke til med valget!

Å ta over en leasingbil kan også være smart

