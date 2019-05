Mor og datter drepte høygravid 19-åring for å ta barnet hennes

Clarisa Figueroa (46) og Desiree Figueroa (24) er siktet for drepet på 19 år gamle Marlen Ochoa-Lopez som forsvant 23. april i år. Foto: Chicago Police Department via AP

Høygravide Marlen Ochoa-Lopez (19) ble lurt i en felle etter at hun svarte på et innlegg i en Facebook-gruppe for gravide.