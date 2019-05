Rapperen Said (28) ble knivdrept foran kameratene – nå snakker de ut om den dramatiske kvelden

– En hær løpende mot oss

Chala husker godt hva som skjedde.

– Vi kommer ut av Circle K. Artim og Said går rett foran meg. Vi går rolig mot overgangsfeltet. Så kommer det en hel hær løpende opp bakken, mot oss. Så begynte ting å skje, forklarer Chala.

Han mener gruppen de støter på besto av om lag ti ungdommer i 20-års alderen. De to kameratene forstår at det kommer til å smelle. De føler seg presset opp i et hjørne.

– Fuck, vi er bare tre. Ikke vits å stå i et hjørne når de kom løpende i full fart mot oss, sier Artim.

Mister oversikten

Han og Chala ender fort opp i et slagsmål. Det er kaotisk. De mister oversikten. Said blir stående mer eller mindre i ro inne på bensinstasjonsområdet, ifølge kameratene.

– Oppsøkte dere bråk?

– Hadde vi visst at det var ti stykker som kom mot oss, så hadde vi valgt å gå en annen vei, sier Artin.

– Man går ikke tre stykker mot ti. De hadde våpen med seg, tilføyer de to.

En av deltagerne i gjengen de støtte sammen med var fetteren til Said. Tidligere samme dag skal han blant annet, via sosiale medier, ha opptrådt truende mot flere. Han er i dag også siktet for trusler og vold i nære relasjoner.

Meldingene var så alvorlige at en person dro direkte til politihuset for å levere inn en anmeldelse. Men dette skjedde dessverre for sent, for ikke lenge etter at vedkommende ankommer politihuset, skjer det fatale et annet sted i byen.

Videobevis

Etter slagsmålet som ikke varer mange sekundene, ligger én mann igjen på bakken. Artim og Chala og alle andre har stukket avgårde. Når politiet kommer til Circle K etter å ha blitt varslet om et større slagsmål, finner de Said liggende bevisstløs på bakken.

BEVISSIKRING: Politiets krimteknikere kom raskt til åstedet. Foto: Hege Herfindal/TV 2

– Det siste synet jeg har av Said er at han ligger på bakken. Og en dame holder hodet hans, sier Chala, som da ikke visste at kameraten hadde fått et dødelig knivstikk.

Chala forteller at samme mann som drepte Said også rettet kniven mot ham.

– Det var kaos. Etter at Said havnet på bakken, sto han og viftet med kniven rett foran meg. Jeg spurte bare: «hva har du tenkt å gjøre nå?» Så løp han plutselig avgårde ...

Forsøker å ringe

Chala og Artim vender tilbake til Circle K-området etter en liten stund. De ser fra avstand at politiet har kommet.

– Vi får pusten igjen, roer oss ned, og går tilbake til Circle K for å hente Said, men han ligger ikke der. Vi tenker at Said sikkert har stukket hjem og at politiet har latt ham gå, forteller de to.

Senere ringer og ringer de til Said, flere ganger. Men han tar ikke telefonen.

Utover kvelden, natten og den påfølgende lørdagen pågriper politiet en rekke av aktørene som deltok i slåsskampen. I alt tolv personer blir siktet, inkludert Artim og Chala som blir kjørt til arresten i politihuset.

At politiet på det tidspunktet etterforsker drapet på kameraten vet de to ikke.

Kamp for livet

Politiet avhører både Chala og Artim, som tidlig i avhørene ikke kjenner den dramatiske utgangen av fredagskvelden. De vet ikke at Said ble løftet over i en såkalt cellevogn, og i all hast med blålys kjørt til Haukeland universitetssykehus.

I politibilen kjemper man en dramatisk kamp mot klokken. Livet til Said er i ferd med å ebbe ut. En politibetjent med såkalt medic-utdannelse sitter ved siden av Said og jobber desperat for å holde 28-åringen i live.

Men klokken 22.20 fredag den 15. februar erklæres Said død.

MINNEKONSERT: Den 25. mai vil en rekke bergensartister stille opp på en minnekonsert for Said (28) som etterlater seg to unge sønner.

I varetekt, dagen etter, sitter to av kameratene hans. Chala og Artim vet da ingenting om det som har skjedd.

Fikk vite om drapet i politiheisen

Chala forteller at han tar heisen ned for å lufte seg. I heisen merker han at den ene politimannen sliter med å få ut noe, og at det er noe han vil si.

– Chala, sier han. Jeg var den første på åstedet, jeg vil bare si at Said gikk bort veldig fort.

Også i dag, tre måneder senere sliter han med å holde tårene borte. Artim har sett videoopptakene fra den dramatiske kvelden. Kameraopptak fra bensinstasjonen er politiets viktigste bevis. Det nagler blant annet drapsmannen til saken.

– Jeg har sett videoen som er tatt opp på stasjonen. En kan se at Said forsøker å få fetteren til å legge fra seg kniven. Han peker og sier nok «chill, legg kniven vekk», tolker Artim.

– Han forsøker helt klart å roe ned hele situasjonen, sier Chala.

Ti sekunder

Til TV 2 sier Jørgen Riple at hans klient, den drapssiktede fetteren, har erkjent å ha stukket Said med kniv, men at han ikke erkjenner straffskyld for drapet.

Videoen som politiet har sikret seg skal vise at basketaket mellom drapsiktede og Said varer i rundt ti sekunder. Riple opplyser til TV 2 at hans klient oppgir at han ikke visste at Said skulle befinne seg på Circle K denne kvelden.

Spørsmålet politiet søker svar på er i så fall hvorfor Said ble knivdrept.

Ferdig etterforsket i juni

Politiet forventer å være ferdig med etterforskningen i løpet av juni med påfølgende oversendelse til statsadvokaten.

– Siktede har erkjent knivstikkingen, men erkjenner ikke straffskyld for drap. Politiet tar sikte på å holde siktede i varetekt frem til saken er avgjort i retten, opplyser påtaleansvarlig Trond Eide ved Vest politidistrikt til TV 2.

Ryktene går. Hva er årsaken til slåsskampen? Noen snakker om sjalusi, drapstrusler og penger. Hvorfor fetteren knivstikker Said vet ingen. De to kameratene tror Said var maksimalt uheldig og havnet i en situasjon som ingen kunne forutse.

TILBAKE PÅ DRAPSSTEDET: De to kameratene til Said (28), Chala og Artin, forteller om kaotiske minutter. Said ble knivstukket, på plassen like bak de to. Foto: Geir Johnny Huneide

– Jeg sliter med skyldfølelse. Hvorfor tok jeg ham med meg? Jeg skulle ha passet på ham, fortviler Chala, som forteller at Said var hans store forbilde. En «storebror» som alltid kom med kloke råd. En mentor som forsøkte å hjelpe Chala, som har hatt en tøff ungdomstid.

– Jeg var med ham i seks år, omtrent hver eneste dag. Han har passet på meg. Jeg mistet min far, men Said var der alltid for meg, sier Chala.

Minnekonsert

Lørdag 25. mai er det minnekonsert for Said på Torgalmenningen i Bergen. Primus motor bak arrangementet er Marco Elfasadi, en god venn av Said gjennom mange år.

– Budskapet for minnekonserten er «bry deg og vis kjærlighet». Det er et sitat fra Said som er hentet fra et portrettintervju han gjorde med Unicef. Vi skal markere et antivoldsbudskap fra scenen, sier Elfasadi til TV 2.

Said har to sønner på fire og fem år. De skal også være til stede på konserten.

– Vi hedrer Said, og den fantastiske, kjærlige og blide person han var og vi markerer avstand fra vold.

Elfasadi føyer til at man også har et annen formål:

– Vi ønsker, gjennom donasjoner, å samle inn penger til sønnene til Said slik at fremtiden deres uten en far kan sikres bedre, sier han til TV 2.