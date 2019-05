Ekteparet i Halden våknet av at uvedkommende hadde tatt seg inn i boligen deres om natta, kom det til en konfrontasjon.

– Paret våknet av lyder og romstering i midt på natta. Da de sto opp for å sjekke, fant de to uvedkomne i huset, sier operasjonsleder Karianne Knutsen i Øst politidistrikt til TV 2.

Mannen i huset er i 40-årene. Det er ikke kjent om det var flere personer i huset.

– Gjerningspersonene truet beboer med kniv under hendelsen, sier Knudsen.

Innbruddstyvene fikk med seg PC, bil og diverse nøkler fra stedet. Bilen ble siden funnet av politiet.

– Det pågår sporsikring, avhør og etterforskning, En mann i 20-årene som er mistenkt for å være den ene gjerningspersonen er pågrepet. Det pågår for øyeblikket ikke aktivt søk etter gjerningsperson nummer to, sier Knutsen.

Meldingen om ranet kom til politiet klokken 05.07 mandag morgen, men saken ble først kjent mandag formiddag.