Studien er utført av britiske National Institute for Health Research og Leicester Biomedical Research Centre, og ble nylig publisert i det medisinske tidsskriftet Mayo Clinic Proceedings.

Forskere har analysert data fra nærmere 500.000 mennesker i den britiske biobanken UK Biobank.

Deltakerne hadde en snittalder på 52 år, skriver Evening Standard.

Her kommer det frem at kvinner, uavhengig av vekt, som går fort har en forventet levealder på mellom 86,7 og 87,8 år.

Menn, også her uavhengig av vekt, som er raske på labben har en forventet levealder på 85,2 til 86,8 år.

Det er undervektige mennesker som går sakte som kommer dårligst ut i studien.

Undervektige kvinner som beveger seg sakte har ifølge forskerne en forventet levealder på omtrent 72,4 år. Saktegående menn har en forventet levealder på usle 64,8 år.

Uavhengig av vekt og fedme

Tom Yates ved University of Leicester er professor i fysisk aktivitet, stillesittende adferd og helse, og er hovedforfatter av studien.

«Dette er første gang forskning har assosiert rask gangfart med en høyere forventet levealder, uavhengig av personens kroppsvekt eller fedmestatus,» skriver han i en pressemelding.

Han understreker at rask gange ikke garanterer et lengre liv, men at gangfarten kan brukes av leger for å bedre bedømme pasientens generelle helse, i tillegg til andre fysiske tester.

I fjor analyserte Yates samme data, og konkluderte da med at sakte gange påvirker risikoen for at eldre mennesker dør av hjertesykdom.

Hans konklusjon da var at de som går sakte har dobbelt så stor sjanse for å dø av hjertesykdom i forhold til de som går raskt.

«Studier publisert frem til nå har hovedsaklig påvist effekten kroppsvekt og bevegelse har på dødelighet,» skriver medforsker og klinisk epidemiolog Francesco Zaccardi i pressemeldingen.

Mindre hjertesykdom

Flere ganger tidligere har forskere kommet frem til at rask gange er bra for helsa – og at rask gange kan være bedre for helsa enn jogging.

I 2011 kom forskere ved University of Pittsburgh frem til at gangfart er en indikator på forventet levetid.

I 2013 fant forskere ut at gangfart er koblet til lavere risiko for hjertesykdom, samt økt forventet levetid. De konkluderte med at rask gange er bedre for helsa enn jogging, skrev The Guardian.

En studie ved University of Sydney i 2018 viste at det å øke gangfarten kan redusere risikoen for tidlig død med én femtedel.