Dette er årets Farmen kjendis-deltakere

Akkurat nå spilles den fjerde sesongen av Farmen kjendis inn på Gjedtjernet gård i Grue kommune.

Da TV 2 møtte alle deltakerne fredag formiddag, hadde kjendisene vært på gården i ett døgn.

Under kommer en presentasjon av deltakerne:

Gunilla Persson (60)

Persson er mest kjent for sin rolle i TV 3-serien Svenske Hollywoodfruer.

I sin ungdom var hun modell, og gjennombruddet kom da hun deltok i modellkonkurransen The Face of the 80's, hvor hun ble signert av modellagenten Eileen Ford – selv om hun ikke vant.

Etter konkurransen flyttet svensken til USA. Persson har vært både undertøysmodell og forsidepike for magasinet Harper's Bazaar.

– Jeg synes det er veldig moro å komme til Norge, for nordmennene er så hyggelige. Jeg har bare gode gode erfaringer med dere, sier Persson til TV 2.

– Dette blir en utfordring, og noe helt annet enn noe jeg har gjort tidligere, sier Hollywoodfruen, som til vanlig er omringet av glitter og glamour Los Angeles.

Gunilla Persson. Foto: Alex Iversen/TV 2

Per Sandberg (59)

Per Sandberg har vært i politikken i en årrekke. Han var fiskeriminister i Erna Solbergs regjering fra 2015 til 2018, og hadde en periode ansvaret for Justis- og beredskapsdepartementet.

Han skapte mange overskrifter da den politiske karrièren tok slutt i 2018, etter at han brøt sikkerhetsrutiner da han var på ferie i Iran sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes.

Nå er Sandberg klar for å reise 100 år tilbake og leve gårdslivet.

– Jeg liker å prøve ting, så får vi se om jeg liker dette. Jeg har alltid vært sånn at jeg kaster meg ut i det meste, sier Sandberg til TV 2.

Per Sandberg. Foto: Alex Iversen/TV 2

Adrian Sellevoll (21)

Sellevoll ble kjent via reality-programmet Ex on the Beach i 2018.

Det var gjennom deltakelsen at han møtte Gullruten-vinneren Melina Johnsen, som senere ble hans kjæreste. De to slo imidlertid opp kort tid etter at programmet ble sendt på TV.

Sellevoll er også musiker og modell, og har gått catwalk for merker som Armani. Mange vil kanskje bli overrasket når de ser 21-åringen i nye omgivelser på Gjedtjernet gård.

– Jeg har jo vokst opp med alt dette. Så da de ringte meg var jeg ikke i tvil, jeg har alltid synes at Farmen er jævlig kult, flirer han.

Adrian Sellevoll. Foto: Alex Iversen/TV 2

Triana Iglesias (37)

Iglesias har vært programleder for Paradise Hotel i en årrekke.

Dyreaktivisten har også jobbet som glamour- og nakenmodell, og tidvis som burlesk-artist.

I starten av mai ble det klart at hun også kan putte artistyrket på CV-en, da hun ga ut en coverversjon av 90-tallshiten «Bailando.