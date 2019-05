Den «hemmelige» agenten som får 007-Bond til Norge

– Per Henry Borch er en av verdens ledende innen location scouting og en veldig viktig mann for norsk reiseliv. Han bidrar til å vise frem deler av landet til internasjonale filmmiljøer som vi ellers aldri kunne drømme om å komme i kontakt med, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO reiseliv til TV 2.

Sjekk merittlista

Borch kaller seg selv linjeprodusent og i praksis er det han som selger inn innspillingssteder for Hollywood-produksjonene. Han har bidratt til at følgende filmer har blitt spilt inn i Norge:

James Bond

Mission Impossible

Snømannen

Transformers

Downsizing

22. july

Ex machina

For å nevne noen.

– Dette er jo et resultat av mange års erfaring og at jeg er genuint opptatt av locations og Distrikts-Norge. Vi har ekstremt mye å tilby i Norge og jeg vet at dette kan bli deler av den nye oljen, sier Borch.

For det er stor turistindustri å reise til steder hvor kjente filmer er spilt inn. Ifølge TCI Research valgte 80 millioner turister reisemål hvor filmer og serier er spilt inn.

– Det kan ikke måles i penger. Det kommer på alle verdens kinoer og filmen lever for evig tid. Det betyr masse oppmerksomhet og det legges igjen enormt med penger her når filmen spilles inn. Husk at det kommer jo folk til Finse for å se den dag i dag, selv om Star Wars-filmen var spilt inn i 1979.

NHO REISELIV: Merete Habberstad.

– Dette har en fantastisk markedsverdi, både for Norge og norsk reiseliv, sier Habberstad.

Brenner for insentiv

Mandag ettermiddag mottar han Selg Norge-prisen, som deles ut av nettopp NHO reiseliv. Borch havner da i selskap med Jo Nesbø, Ylvis-brødrene, Børge Brende og Skam-skaper Julie Andem.

– Det er utrolig hyggelig at det blir lagt merke til utover filmbransjen. Det setter jeg utrolig stor pris på. Men det er som på film; det er en rulletekst bak alt og jeg hadde ikke fått prisen hvis det ikke var for de som jobber hardt og godt for filminsentivordningen, sier Per Henry Borch til TV 2.

ON LOCATION: Per Henry Borch på innspillingen av Ex Machina på Juvet landskapshotell i Valldal på Sunnmøre. Foto: Privat.

Den norske filminsentivordningen trådte i kraft 1. januar 2016. Det er en refusjonsbasert ordning der produksjoner som kvalifiserer, kan søke om tilskudd på inntil 25 prosent av godkjente kostnader i Norge.

– Jeg tror at en utvidelse av insentivordningen vil kunne trekke til seg enda flere prosjekt. Det er ekstrem stor interesse for landet vårt og vi har mange produksjoner som vil komme til Norge for å filme. Vestlandet og våre nordligste fylker er svært attraktive, sier Per Henry Borch.