Omsider er Caroline Graham Hansen klar for Barcelona. Overgangen ble sluttført mandag formiddag da 24-åringen satte pennen til en toårskontrakt med den katalanske storklubben.

– Det er veldig stort. Det har vært en fantastisk dag til nå. Å få være en del av og kunne si at man har spilt for Barcelona er noe jeg er stolt av, sier Graham Hansen til TV 2.

Minneverdig signering

Hun vil ikke avsløre noen detaljer rundt det økonomiske, annet enn at hun kommer til å ha det veldig bra I Barcelona. Hun forteller derimot om en seanse hun sent kommer til å glemme.

– Jeg fikk være en del av det helligste – inne på styrerommet og signerte på samme måte som om det var en herrespiller. De har virkelig vist at de satser stort og de ønsker å vise at det ikke spiller noen rolle om du er kvinne eller mann. De ønsker å promotere spillerne. Det har vært en spesiell dag. Det har vært stas, sier Graham Hansen.

Kontrakten med Wolfsburg gikk ut ved sesongslutt og hun skal angivelig ha kunnet velge fra den øverste klubbhyllen i Europa. I sin tid i Tyskland har Graham Hansen vunnet Bundesliga tre ganger og cupen ferm ganger. Hun har også vært med på å tape Champions League-finalen to ganger.

Nå den norske angriperen være med på å forme et nytt storlag i Barcelona.

– Signalene er at de kommer til å gjøre alt for å være den nye stormakten. Det er spennende å få være en del av det. De har et fantastisk godt lag nå. Jeg har troen på at vi kan vinne store ting her, sier Graham Hansen.

– Hvordan blir din rolle i laget?

– Signalene er at man blir en sentral spiller og får være med å bidra stort i hver kamp. Sånn sett blir det ikke så annerledes fra Tyskland, men det blir en annen type fotball, ny klubb og andre medspillere.

Vil spille på Camp Nou

Barcelona ble nummer to i den spanske serien bak Atlético Madrid i inneværende sesong. Kvinnefotballen er på vei opp og frem, og Barcelona har en visjon om at klubbens kvinnelag en dag skal spille foran fansen på Camp Nou.

– Men da må det være 80 000 der. Hvis ikke er det ikke noe vits. Hvis det skjer, er det helt fantastisk. Det ville vært en opplevelse for livet, sier Graham Hansen.

Graham Hansen blir den første norske fotballspilleren noensinne til å ikle seg de sagnomsuste blå og røde draktene til den spanske gigantklubben