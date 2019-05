Nordmenn krangler så heftig over kredittkort at de går fra hverandre

Et kredittkort kan i mange sammenhenger være svært nyttig. Du slipper å betale med en gang, og kan få ulike tilbud og forsikringer.

Samtidig finnes det farer du må være obs på, dersom du ikke bruker kortet på en fornuftig måte.

– Betaler du ikke kredittkortregningen den ene måneden, er det lett at det glipper også neste måned. Da er du i gang med den dårlige karusellen, sier Hallgeir Kvadsheim, som er programleder i TV3-programmet Luksusfellen og ekspert på å hjelpe nordmenn ut av økonomisk uføre.

– Barn rammes

Uansvarlig bruk av kredittkort vil raskt by på problemer, og kanskje også gå utover et eventuelt parforhold. For de fleste vil det være en grense for lenge man orker å forholde seg til en partners frynsete økonomi.

I en undersøkelse utført av YouGov på vegne av Danske Bank svarer rundt syv av ti av de spurte at de eier et kredittkort som de bruker. Dette kortet bruker nordmenn først og fremst til å betale reiser, men også klær, sko og elektronikk.

I den samme undersøkelsen har nordmenn fått spørsmål om konsekvensene av kortbruken. Blant dem med partner som har kredittkort, sier 18 prosent at det har vært diskusjoner hjemme som følge av kortgjelden.

– Vi ser at det spesielt er de unge, både uten barn og unge familier, som er rammet i størst grad her. Det som er bekymringsverdig er at det da ikke bare går utover deg, men også barna, som aldri har brukt noen penger og er helt uskyldig oppi dette, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Kredittkort-brudd

Blant de som innrømmer at det har vært kortkrangler hjemme, førte diskusjonene i nesten halvparten av tilfellene til at man kom til en bedre enighet om hvordan kortene skulle brukes.

En femtedel sa opp kortet, mens en annen femtedel både sa opp kortet og leverte tilbake det de hadde kjøpt.

I tre prosent av tilfellene ble kranglene imidlertid så heftige at man valgte å gå fra hverandre. Det tilsvarer drøyt 8.000 nordmenn.

– Årsaken til at kredittkort fører til krangling og brudd er at det føles som et tillitsbrudd når en part ikke har vært ærlig mot den andre. I verste fall kan det føre til at man ikke får tatt opp boliglån, som kan føles veldig tøft for den parten som har vært uvitende om situasjonen, sier Tvetenstrand.

Dårlig par-økonomi

Kvadsheim er ikke overrasket over tallene i undersøkelsen. Han sier flere av deltakerne i Luksusfellen har opplevd akkurat dette.