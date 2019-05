Landene med størst fare for terrorangrep

Årets sommerferie nærmer seg med stormskritt, og igjen setter mange reiseglade nordmenn snuten mot årets feriedestinasjon.

Til tross for fjorårets tropesommer, er det grunn til å tro at mange fortsatt velger sydendrinker, bamseklubb og badebasseng fremfor hytteliv, fjellturer og park.

Disse stedene er utsatte

Terrorforsker og førsteamanuensis ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen, Jan Oskar Engene, forteller at terror som oftest er geografisk konsentrert i en del land i verden, som for eksempel er rammet av konflikt og krig fra før.

– Dette er land som Irak, Syria, Afghanistan, Somalia og Nigeria. Dette er i utgangspunktet ikke de store turiststedene, men også reisemål som Thailand, Filippinene og Sri Lanka er utsatt, sier han til TV 2.

– MINDRE TERROR: Ifølge Jan Oskar Engene, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, har det vært mindre terror de siste årene. Foto: UiB

Ifølge Engene har aktiviteten i de andre landene dalt en del de siste to årene, og påpeker at fjorårets sommer var et rolig år for terrorisme. Likevel legger han ikke skjul på at det kan skje angrep på offentlige steder i Europa.

– I fjor hadde vi over 100 terrorangrep, så det kan skje i hele verden. Tyrkia har blant annet vært et mål for terrorister de siste årene. Dette er fordi de har interne konflikter i landet, sier han.

Tyrkia i faresonen

Også Sondre Lindahl, terrorforsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, forteller at Tyrkia kan være et mulig mål.

– Tyrkia er i en litt annen situasjon enn mange andre land. Det er mange sammenfatte faktorer som gjør at det er større sannsynlighet for at det kan skje noe der, sier han og forklarer:

– Landet er nærme Syria og Irak, som gjør det lettere å komme dit for å gjennomføre et angrep. Tyrkia er også NATO-alliert, som gjør landet til et opplagt mål. Også den lange konflikten mellom kurderne og tyrkerne kan komme til overflaten, i likhet med president Erdoğan som stokker om på demokratiet.

Britene sin oversikt

I begynnelsen av mai offentliggjorde det britiske utenriksdepartementet en oversikt over land som de mener er utsatt for terror. De skriver at Belgia, Frankrike, Tyskland, Russland, Tyrkia og Storbritannia er de mest farlige landene å besøke i Europa i sommer, ifølge den britiske avisen Express.

Lindahl tror at særlig Frankrike, Belgia og Storbritannia kan være utsatt, da de har kjempet aktivt militært mot IS i Syria og Irak. Han forklarer at Russland mest sannsynlig står på lista på bakgrunn av deres konflikt Tsjetsjenia, og påpeker at terror gjerne skjer i områder der det finnes interne og eksterne konflikter.