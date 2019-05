Støre er åpen for debatt om kongehusets fremtid

Den siste uken har debatten rast, etter at prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verrett annonserte at de var kjærester.

Flere stortingspolitikere mener prinsesse Märtha Louise og hennes livsførsel etter hvert kan tvinge fram en seriøs debatt rundt monarkiet.

Flere har pekt på at prinsessen bruker sin kongelige tittel i kommersielle sammenhenger.

– Summen over tid her vil jo være at det vil være en synkende tillit til Kongehuset og de kongelige, og det vil over tid, tenker jeg, gjøre at vi må ta en mer grunnleggende debatt om styreform. Men det skjer ikke etter en uke med diskusjon om hvordan prinsessen håndterer sin tittel, sier en av Arbeiderpartiets republikanere, Erik Sivertsen, til TV 2.

En gjennomgang TV 2 har gjort av Arbeiderpartiets stortingsgruppe viser at kongemotstanden er betydelig større hos den yngre generasjonen.

Åtte av 16 representanter som er 40 år eller yngre, stemte i januar for å avvikle monarkiet.

Da var både monarki-motstanderne Hadia Tajik og Jette Christensen representert av en vararepresentant. Tajiks vara stemte for å avvikle monarkiet, mens Christensen representant stemte imot.

Hos Ap-representantene over 40 år står monarkiet langt sterkere. Bare seks av 32 representanter ønsker at Norge skal skifte til republikk.

AUF: Må ta debatten

UTFORDRER AP: AUF-leder Ina Libak under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus. AP-leder Jonas Gahr Støre t.h. Foto: Pedersen, Terje

Frem mot valget i 2021 og i forbindelse arbeidet med nytt program, ønsker AUF at Arbeiderpartiet diskuterer monarkiets fremtid.

Monarki-motstander Hadia Tajik leder forarbeidet til programmet.

AUF-leder Ina Libak sier AUF vil kjempe for at Arbeiderpartiet skal gå inn for republikk.

– I AUF er vi prinsipielt imot monarkiet som styreform og ønsker en debatt om denne udemokratiske styreformen velkommen. For oss er det begrunnet i at vi mener at makt og posisjoner ikke skal gå i arv, og ikke på bakgrunn av hvem dagens kongefamilie er eller hva de gjør. Dette er et prinsipielt spørsmål og må også behandles sånn, sier Libak til TV 2.

Hun mener Arbeiderpartiet må ta debatten om hvilken styreform Norge skal ha.

– At det er flertall blant dem under 40 år i Arbeiderpartiet som ønsker republikk, er ikke en overraskelse, og sier noe om at man må ta debatten om hvilken styreform man vil ha, også i Arbeiderpartiet.

Libak mener debatten om monarkiets fremtid må komme uavhengig av hva kongefamilien foretar seg.