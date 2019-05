Det britiske reiseselskapet Thomas Cook har tapt nesten 40 prosent av verdien det siste halvåret, melder The Guardian. Selskapet stenger 21 kontorer i Storbritannia og kutter 320 arbeidsplasser.

Skremte turister

Den voldsomme nedgangen i aksjekursen til Thomas Cook har skapt frykt blant reisende, som er redde de ikke får gjennomført planlagte turer, skriver Nettavisen.

Gjennom sosiale medier har reisende kontaktet reiseselskapet for å høre om deres reise vil bli gjennomført.

Reiseselskapet Ving eies av Thomas Cook Group. Men norske reisende vil ikke rammes av de økonomiske problemene, forsikrer pressetalsperson i Ving, Siri Røhr-Staff.

Hvert år reiser 20 millioner på ferie med Thomas Cook, og 400.000 av disse er reisende med Ving Norge.

– Norske kunder er trygge

– Det er et ansvar som vi tar veldig alvorlig. For å styrke den finansielle stillingen har Thomas Cook gjort en rekke proaktive tiltak de siste månedene. Vi har støtte fra våre banker og store aksjonærer. Vi har sterke ressurser til å drive virksomheten vår, og nå går vi nå inn i vår sterkeste likviditetsperiode på året ­– sommersesongen. Med dette som bakgrunn, i tillegg til reisegarantien som alle våre kunder har, kan alle føle seg helt trygge når de bestiller ferien hos oss, sier Røhr-Staff til TV 2.

I Norge er reisende beskyttet av pakkereiseloven hvis selskapet skulle gå konkurs. Det betyr at hvis reisen ikke lar seg gjennomføre grunnet konkurs, akkord eller insolvens hos arrangøren får du pengene tilbake.

Brexit-uro

Årsaken til at selskapet sliter er at britene utsetter ferieplanene sine på grunn av usikkerheten rundt Brexit, skriver The Guardian. Salget i Norden er ikke påvirket av denne usikkerheten.

– Salget av sommerreiser har vært litt tregere enn vanlig. Dette skyldes for det meste den varme sommeren vi hadde i fjor. Men med de gode prisene som er nå, samt noen grå regnværsdager, ser vi at reiselysten begynner å melde seg blant nordmenn igjen, sier Røhr-Staff.