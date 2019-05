Norges VM-joker (23) hylles etter «en av verdens fineste scoringer i år»

– Det er utrolig bra teknisk utført. Hun demper den med utsiden av venstrefoten sin og får lagt ballen over på høyre, og tar den på direkten derifra og over i mål. Det er helt sykt, egentlig. Hun scorer mye mål, men det målet der er noe hun ikke vil glemme, sier veteranen.

30-åringen tror nå at klubblagvenninnen har mye å bidra med for det norske laget i mesterskapet som starter i Frankrike om drøyt to uker.

– Hun har vært veldig god for Kolbotn i år. Hun er teknisk god, klarer å dra av spillere og har vist at hun kan score fine mål ut av egentlig ingenting. Hun er en spennende spiller, sier Herlovsen.

LSK-profil og Toppseriens toppscorer Guro Reiten skryter også av Sævik.

– Hun har jo scoret en del mål, og det målet der er en kjempeprestasjon. Den touchen hun får der, og så bare lobber den mens den er i luften? Du har god kontroll da!

– Hun scorer jo nesten bare fine mål?

– Ja, men så lenge ballen går i mål, så handler det ikke om den går i krysset eller midt i. Det viktigste er å score de målene, smiler Reiten.

Sjefen skryter: – Det der er bare en liten bit av hva hun kan

Sævik var forut for denne våren et ubeskrevet blad for de fleste på toppnivå, til tross for at hun har vært et stort talent i en årrekke og preget både den hjemlige Toppserien og aldersbestemte landslag. Under Algarve Cup i februar kom landslagsdebuten mot Danmark, og allerede i sin andre kamp scoret hun også sitt første mål i selveste finalen da Polen ble slått 3-0.

– Hun har vist både i Toppserien og når hun har vært med oss i år at hun er en spiller som holder ganske høyt internasjonalt nivå. Jeg synes hun har vært en av Toppseriens absolutt beste spillere, og hun har vist god form over lengre tid, sier Martin Sjögren.

Landslagssjefen påpeker viktigheten av at spillerne fra de yngre landslagene melder seg på og preger A-landslaget når de først får muligheten.

– Det er ekstremt viktig. Karina kommer fra U-23-laget og skaper en større konkurranse i vår tropp. Hun kommer inn og bidrar med kvalitet på høyt nivå. Hun er en veldig, veldig interessant spiller.

– Hvordan vil du beskrive scoringen mot Avaldsnes som har gått viralt?

– Hehe. Den er jo helt magisk. Det viser hvilken kvalitet hun har, både med tanke på romoppfattelse, det å kunne ta imot den ballen som kommer i luften og deretter oppfatte og sette den over keeper på neste. Det er virkelig et klassemål. Men det er bare en liten bit av hva Karina Sævik kan, så forhåpentligvis får vi se litt sånt av henne her ute på banen også, sier landslagssjefen om spilleren som med sine tre opptredener på A-landslaget er den av utespillerne i den norske VM-troppen med færrest kamper å vise til foreløpig.

Savner mer snakk om annen scoring fra denne sesongen

Sævik selv tror at de flotte scoringene og evnen til å skape ting offensivt har vært med på å gi henne nettopp VM-plass i sommer.

– Det er vel det som på en måte er styrken min. Det er vel størstedelen av grunnen til at jeg er blitt tatt med. Det kommer vel egentlig bare fordi det er gøy å spile fotball og prøve på nye ting. Jeg liker jo å ha ballen i beina.

– Har scoringen mot Avaldsnes gjort at du er blitt lagt mer merke til?

– Jeg føler jo at jeg har fått litt mer anerkjennelse fra litt andre hold enn det som vanligvis pleier å følge med på kampene.Så jeg synes egentlig det, ja, sier hun.

Selvinnsikten er også stor når hun konfronteres med at de fleste av scoringene hennes denne sesongen har kommet fra øverste hylle. Og spesielt den første fra borteoppgjøret mot Fart i april er hun godt fornøyd med når TV 2 viser henne en samling av alle hun har satt i nettet i vår.

– Det er ikke så mange tap-ins. Den første der trodde jeg jo skulle gå over selv. Den får en syk dupp på slutten.

– Føler du at den der burde vært snakket mer om?

– Ja. Jeg vant jo ikke «rundens mål» engang, selv om det burde blitt det. Men når jeg vet at det er et bra mål selv, så er nå det greit, ler hun.

Og hvordan ble selve drømmemålet mot Avaldsnes egenlig scoret? Hovedpersonen selv kommer med en svært moderat beskrivelse.

– Marit (Bratberg Lund, journ.anm.) slår en sykt bra pasning, og så tar jeg den med venstre, demper den i luften og slår den over keeper. Siden hun er på feil plass. Jeg får ikke til det så mange ganger, liksom...

– Har du prøvd?

– Nei, jeg har ikke prøvd. Hun som sentret til meg har fått kyssesyken, så det blir ikke så mange pasninger derfra nå, avslutter en ydmyk 23-åring.

Norge er i pulje med Nigeria, Frankrike og Sør-Korea i sommerens fotball-VM. Åpningskampen spilles mot førstnevnte i Reims 8. juni. Dagen før åpner Frankrike og Sør-Korea hele mesterskapet i Paris.

Altomfotball: Slik ser du VM på TV 2 og NRK