Her er «Mads» –Oslos første selvkjørende buss

Mandag skal «Mads» og «Oda» – hovedstadens første selvkjørende busser – settes i drift midt i hjertet av Oslos sjøside.

De to bussene skal kjøre ruten mellom Vippetangen og Kontraskjæret, og foreløpig er det kun snakk om en prøveperiode.

Totalt er det plass til 11 passasjerer i hver av bussene, og det skal også være tilrettelagt for rullestolbrukere.

Oppstarten er en del av markeringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019.

De to bussene settes først i drift for allmennheten mandag ettermiddag rundt klokken 14.00, men har «øvelseskjørt» ruten de siste ukene.

TV 2 fikk være med og testkjøre «Mads» få timer før ruten offisielt åpnes. Se video øverst i saken.

Avansert teknologi

Vibeke Harlem, leder for mobilitetstjenester i Ruter, forklarer overfor TV 2s reporter hvordan bussene skal klare seg på egen hånd i Oslo-trafikken:

– Bussene har et avansert software-system, og har lært seg denne ruten. På utsiden er det både kameraer og sensorer, så da kjører den trygt. Den har tilpasset seg og leser trafikkbildet på ruten den har lært seg, sier Harlem.

Det betyr at hvis noe kommer i veien, eller bussen ser noe den ikke har sett tidligere, så vil den senke farten og tilpasse seg dette. Skulle for eksempel et barn hoppe inn foran bussen, vil den bråbremse umiddelbart.

TESTET: De nye bussene ble testet. Foto: Aage Aune / TV 2

Per i dag er det kun minibusser som blir satt ut i Oslos bybilde.

– Det er det de har på markedet nå. Når dette kommer til å bli helt vanlig vet ikke enda, for dette er jo bare starten, men vi tror jo at selvkjørende kjøretøy kommer til å være en del av framtidens kollektivtrafikk, sier Harlem.

KAMERA: Øverst foran på bussene er et av kameraene som skal fange opp andre trafikanter og sørge for at de selvkjørende bussene tilpasser seg trafikken. FOTO: TV 2

Harlem håper dette på sikt vil bidra til at man kan tilby et enda bedre nettverk i byen, og at man slik kan gjøre behovet for å eie sin egen bil mindre.

– Veldig riktig

Ordfører Marianne Borgen (SV) mener prøveprosjektet er positivt for hovedstadens miljøprofil.

– At Oslo får to selvkjørende busser som en del av tilbudet, viser at vi er veldig framoverlente for å styrke kollektivtransporten. Vi er jo også europeisk miljøhovedstad i år, så å få dette tilbudet nå synes jeg er kjempegøy, sier Borgen.

– Hva har det å si at vi er så tidlig ute med dette?

– Dette er en del av framtiden. Så det å være tidlig ute med selvkjørende busser, det tror jeg er veldig riktig.

– Føler du at det er trygt?