Til tross for en grå start på uken for mange, lader tirsdag opp til å bli en sommerlig dag over hele landet.

Da er det bare å kaste seg i sjøen og fyre opp grillen, fordi allerede onsdag skyer det til – og gråværet holder seg lenge.

– Det er på tirsdag man burde ta fram bikinien. Spesielt om man bor i nærheten av Oslo, sier meteorolog hos Storm, Cecilie Villanger, til TV 2.

– Opptil 24 grader

Ifølge meteorologen starter uken bra for mange allerede fra mandag, spesielt for Vestlandet og Nord-Norge sin del.

På Østlandet og Vestlandet starter ikke uken fullt like bra, men dette tar seg opp på tirsdag. I nord vil temperaturene holde seg opp mot 20 grader både mandag og tirsdag.

– Det blir sommerlige temperaturer i hele landet på tirsdag. Alle vil ikke ha en skyfri himmel, men varmen vil holde seg, forteller Villanger.

Folk i Møre, Trøndelag og sør i Nordland kan se fram til en del sol og temperaturer i overkant av 20 grader på tirsdag.

– Sør på Østlandet, Østfold og Oslo vil få en god del sol og temperaturer opp mot 23 til 24 grader på tirsdag.

Snur på onsdag

Med en del sol og sommerlige temperaturer for de fleste både mandag og tirsdag, vil det være et værskifte på onsdag.

– Natt til onsdag vil det komme kraftig nedbør i områdene rundt Oslo. På torsdag blir det forholdsvis grått.

– På onsdag er det også tordenfare på Sør- og Østlandet, men det er usikkert hvor mye torden det blir. Det er også en mulighet for torden allerede tirsdag på Sørlandet, sier meteorologen, som legger til at det aldri er torden uten lyn.

Også nordover i landet vil onsdag og torsdag by på en værforandring. I Nordland kan temperaturene synke ned til mellom 10 og 12 grader. På Vestlandet og i Trøndelag blir det også gråere vær fra onsdag.

– For Østlandet sin del er det definitivt morgendagen som skiller seg ut. Så vil det bli grått og vått resten av uka, sier Villanger.

Farevarsel

Mandag advarer YR-meteorologene på Twitter om at de har sendt ut farevarsel for store nedbørsmengder tirsdag kveld og onsdag.

Farevarselet gjelder hovedsakelig østafjells. YR spår en lokal nedbør på 15 til 20 millimeter i løpet av én time.

Vi har sendt farevarsel for kraftige regnbyger tirsdag kveld og onsdag #østafjells. Lokalt kan det komme 15-20 millimeter nedbør på én time 💦 Oppdatert varsel finner du på https://t.co/sb4X9as5HV. pic.twitter.com/tcJdJAMYDY — Meteorologene (@Meteorologene) 20. mai 2019

Grå mai-avslutning

Til manges forargelse vil onsdagens værskifte fortsette resten av uken, og utover i neste uke.

– Neste uke fortsetter i samme tralten som fra onsdagen av, det blir ingen radikale forandringer i været, forteller meteorologen.

Bortsett fra mandagen og tirsdagens strålende vær, vil det derfor være lavtrykk og nedbør som preger Norge i over en uke fram i tid.

– Det vil være litt sol innimellom, men ingen «wow, her kommer høytrykk og strålende vær» i neste uke. Spesielt Vestlandet vil kjenne på en grå og våt avslutning av mai-måned, sier Villanger.