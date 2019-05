– Prinsessen gjør det krevende for oss

– Hvis prinsesse Märtha Louise fortsetter å bruke tittelen sin i kommersielle sammenhenger, så kan det være at flere kommer til å begynne å tenke sånn, sier hun.

– Summen over tid her vil jo være at det vil være en synkende tillit til Kongehuset og de kongelige, og det vil over tid, tenker jeg, gjøre at vi må ta en mer grunnleggende debatt om styreform. Men det skjer ikke etter en uke med diskusjon om hvordan prinsessen håndterer sin tittel, sier Erik Sivertsen (Ap).

– Interessant

VGs politiske kommentator Tone Sofie Aglen var til stede under søndagens kurs i København.

Hun beskriver det hele som svært spesielt.

– Det var åpenbart en sterk opplevelse for de som var til stede og hadde kjøpt seg en billett, sier hun.

Aftenposten-kommentator Ingeborg Senneset synes det var overraskende at det hele fremsto så «vekkelsesmøte»-aktig.

– På et plan hadde jeg forventet at det alternative og det vekkelsesmøte-aktige skulle tones ned til møtet med de nordiske landene. Slik ser det ikke ut nå. Dette skjerper min kritikk, sier hun.

– Synes du Martha Louises bruk av prinsessetittelen for å fremme sjamanisme er grunnlag for en debatt om monarki eller republikk?

– Debatten om monarki eller republikk er svært interessant, og bør tas med jevne mellomrom. Jeg er ikke helt sikker på om dette er den beste anledningen. Mange ville nok synes det hadde vært spenstig om en sjaman og et kjæresteforhold veltet den norske styreformen, men jeg tror kongehuset er mer robust enn som så. Det er ikke et problem at prinsessen har en tittel. Det er et problem at den misbrukes, sier Senneset.