Gjør deg klar til en sommer med spekulasjoner rundt fremtiden til Kylian Mbappé (20).

Da stortalentet ble tildelt prisen som årets spiller i den franske ligaen, slapp han samtidig en bombe foran de fremmøtte.

Etter bare to sesonger i PSG kan nemlig eventyret i den franske hovedstaden være over.

– Dette er et veldig viktig øyeblikk for meg. Jeg er kommet til det andre veiskillet i karrieren. Jeg har lært enormt mye her. Det er kanskje tid for å få mer ansvar. Jeg håper det kanskje blir i Paris Saint-Germain, det ville vært fint. Eller kanskje et annet sted i et nytt prosjekt. Jeg vil uansett si takk, sa Mbappé fra scenen ifølge Goal.com.

Mbappé er regnet som en av verdens aller beste spillere og kommer trolig til å være en dominerende faktor i verdensfotballen i årene som kommer. Tidligere er 20-åringen blitt koblet til Real Madrid, og det er rimelig å tro at den spanske giganten, som skal bygge et nytt fundament i sommer, vil være interesserte.

Da Mbappé ble bedt om å utdype uttalelsene overfor pressen etter prisutdelingen, svarte han følgende på spørsmålet om han ikke kunne garantere for fremtiden i PSG.

– Jeg sa det jeg skulle si. Når det er en sånn anledning, har du mulighet til å gi en beskjed. Jeg tror jeg har gitt min beskjed. Dersom jeg sier mer, vil det bli for mye. Og det er ikke beskjeden jeg ønsker å gi, sier Mbappé.

Mbappé ble toppscorer i Ligue 1 med 32 scoringer denne sesongen. I fjor sommer vant han VM med Frankrike og ble kåret til turneringens beste unge spiller. Han ble også kåret til verdens beste unge spiller i fjor, mens han ble nummer fire i den prestisjetunge Gullballen-kåringen.

Ønsket om mer ansvar og et nytt prosjekt kommer etter at Mbappé vant Ligue 1 og kom til semifinale med Monaco i Champions League i 2017. Det resulterte i overgang til PSG hvor han har vunnet serien to ganger.