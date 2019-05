Genseren, som lørdag ble solgt for 75.000 dollar på en auksjon, ble brukt av Kurt Cobain under hans siste fotoseanse bare måneder før han tok sitt eget liv i april 1994, 27 år gammel.

Nirvana-frontfiguren ble fotografert av fotografen Jesse Frohman i forbindelse med In-Utero-platen som kom ut i 1993. Bildene er å se i bildeboken «Kurt Cobain: The Last Session», skriver Rolling Stone.

Ble syk

Kurt Cobain, her fotografert i 1993. (FOTO: AP/SCANPIX)

Fotoshooten skulle egentlig foregå i Central Park i New York, men Cobain ble syk og dermed måtte bildene tas i kjelleren på hotellet der bandet bodde. Cobain skal ha kommet tre timer for sent og umiddelbart bedt om å få en bøtte grunne kvalme.

Det var ventet at genseren ville gå for mellom 10- og 20.000 dollar. Det er ikke kjent hvem som solgte eller kjøpte genseren.

Samleobjekter

Dette er ikke første gangen en av Kurt Cobains gensere har blitt solgt på auksjon. I 2015 ble genseren fra Nirvanas MTV Unplugged-konsert solgt for 137.000 dollar, godt over 1,2 millioner kroner i dagens valuta.

Av andre unike samleobjekter som ble solgt under Julien’s Auctions Music Icon-salg var en svart gitar brukt av Prince, en svart jakke brukt av Michael Jackson i Nelson Mandelas bursdag i 1996 og Bob Dylans håndskrevne og signerte tekst til «Like a Rolling Stone».