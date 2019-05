Den britiske legen Keith Wolverson (52) blir gransket av General Medical Council (GMC) etter at han i juni i fjor fikk en muslimsk kvinne fjerne niqaben.

Evening Standard skriver at Wolverson har jobbet som lege i 23 år, men at han står i fare for å miste jobben på Royal Stoke University Hospital i Stoke-on-Trent.

– Ingen vil ansette deg når du blir gransket av GMC, sier han.

Wolverson sier at han fikk sjokk da han forrige mottok et brev fra GMC, hvor det stod at han blir gransket etter påstander om rasediskriminering – noe som kan føre til at han kan miste legelisensen.

Ord mot ord

Wolverson påstår at han høflig ba kvinnen fjerne niqaben, og at hun gjorde det uten å protestere. Kvinnen påstår derimot at legen nektet å gjennomføre undersøkelsen hvis hun ikke gjorde det.

Legen hevder at han ønsket at kvinnen fjernet niqaben for å høre henne bedre.

Kvinnen oppsøkte Wolverson sammen med sin elleve år gamle datter da hun fryktet at jenta hadde halsbetennelse.

I klagen påstår kvinnen at Wolverson både var «frekk» og «ga henne et stygt blikk».

– Mitt mål om å utføre den beste konsultasjonen for pasientens egen sikkerhet har blitt tolket som at en rasistisk handling er blitt begått, raser Wolverson overfor Daily Mail.

Han sier at han etter beskyldningene ikke lenger ønsker å jobbe som lege.

På spørsmål om hva han nå ønsker å gjøre, svarer han at han vurderer kosmetiske behandlinger.

– Trolig kosmetisk arbeid, Botox, ting som dette. Jeg trenger ikke å være i legeregisteret for å kunne gjøre det, sier han.

Vil ha tydeligere retningslinjer

En talsmann for den britiske legeforeningen The Doctors' Association UK sier til lokalavisa Stoke Sentinel at de ønsker at GMC lager tydeligere retningslinjer for å beskytte både lege og pasienter.

– Det er svært viktig at våre pasienters religiøse ønsker respekterer, sier talsmannen.

Og:

– Det er åpenbart at det er noen omstendigheter der fjerning av en niqab eller burka er nødvendig for medisinsk vurdering og behandling.