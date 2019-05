Far til drapstiltalte (18): – Han var som vanlig

Også han forteller at han kjente den sterke lukten av bensin. Ifølge tiltalen skal 18-åringen som står tiltalt ha forsøkt å tenne på avdøde.

I sin forklaring hevder tiltalte at han hadde en medhjelper i dette, noe politiet ikke fester lit til.

Totalt tre politibetjenter vitnet i retten på mandag. De var blant betjentene som var først på åstedet.

Alle tre sliter med å holde tårene tilbake da de snakker om sine bevegelser natt til mandag den 30. juli i fjor.

– Jeg ser du er preget, sier aktor til én av betjentene.

– Ja, svarer han kort.

– Tusen tanker går igjennom hodet der og da, sier en av de andre.

Faren fant sønnens blodige klær

Også tiltaltes far avga sin vitneforklaring på mandag.

Etter at dommeren informerte om at hans nære tilknytning til tiltalte ikke pålegger ham å vitne, begynte aktor utspørringen sin. Faren forteller at tiltalte oppførte seg som normalt søndagen før drapet skjedde.

– Han var helt vanlig, sier han.

Morgenen etter sier faren at han fant sønnens klær med blod på seg, og en blodig hammer i garasjen.

Sønnen forklarte dette med at han hadde vært i slåsskamp med en kamerat. I løpet av formiddagen fikk faren imidlertid bekreftet av kameraten tiltalte angivelig hadde slåss med, at det aldri hadde funnet sted noen slåsskamp.

På dette tidspunktet hadde faren også hørt om funnet av ei død jente, og bestemte seg for å konfrontere sønnen.

Senere kom tiltaltes onkel innom. De ble sammen enige om å kontakte politiet. Også onkelen inntok vitneboksen på mandag. Han forklarer at det var han som kjørte tiltalte til politiet.

Da tiltalte kom til politistasjonen meldte han seg først som vitne, men i løpet av samtalen med politiet ble han pågrepet og fikk endret status til siktet.

Mange skal i vitneboksen

Totalt fire uker er satt av til rettssaken i Jæren tingrett, og rundt 40 personer skal vitne.

Sentralt står spørsmålet om tilregnelighet, og mot slutten av rettssaken skal sakkyndige vitne.

Det er ventet at deres vitnemål vil få stor betydning for sakens utfall.

Påtalemyndigheten har også lagt ned forbehold om forvaring. Det er imidlertid svært sjeldent at lovbrytere som var under 18 år på gjerningstidspunktet dømmes til forvaring. Det har kun skjedd ved to tidligere anledninger.