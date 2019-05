Fotballryktene: – Liverpool i samtaler med De Ligt

Alle de største klubbene i Europa sikler etter underskriften til Ajax-stopperen Matthijs De Ligt. I et radiointervju bekreftet Guillem Balague at Liverpool er i samtaler med De Ligt.

Der blir han i så fall stoppermakker med landsmannen Virgil Van Dijk. De Ligt har tidligere uttalt at Liverpool er en fin klubb. Og det skader sikkert ikke at klubben har klippekort i Champions League-finalen. Kanskje er De Ligt mannen som vipper tittelkampen i Liverpools favør neste sesong? Med litt flyt kan Liverpool også passere Manchester City på Solskjær-tabellen.

Manchester City vil garantert ha et ord med i laget, både om De Ligt, tittelen og ledelsen på Solskjær-tabellen. Med Pep Guardiola ved roret vil City alltid være en klubb å regne med i tittelkampen. Nå skriver The Sun at Guardiola vil få muligheten til å bli i Manchester de neste fem årene. Det vil gi ham en lønn på 1,1 milliarder kroner.

Fullt så mye får vi håpe Guardiola slipper å betale for Leicesters Harry Maguire. Han er ønsket på Etihad. Guardiola ser på Maguire som en ideell Vincent Kompany-erstatter, skriver Daily Mail.

Nå skal Alexis Sanchez endelig ta tak i egen situasjon i Manchester United. Sanchez har bestemt seg for å korte ned ferien og returnere tidlig til pre-season-trening. Det bør lyde som søt musikk i ørene til alle Manchester United-fans. Det eneste problemet er at Sanchez vil komme i form slik at han kan tvinge frem en overgang fra Manchester United, skriver The Sun.

Kylian Mbappé har ymtet frempå at han vurderer å fortsette karrieren et annet sted enn i Paris. Det bør interessere klubber som Real Madrid, Barcelona and Manchester City.

Barcelona-trener Ernesto Valverde sier at klubben har vært i samtaler med Antoine Griezmann. 28-åringen har bekreftet at han er ferdig i Atletico Madrid.

Arsenal ligger listen høyt i jakten på sommerforsterkninger. Nå er den belgiske stjernen Yannick Carrasco et sannsynlig mål, skriver The Sun. Carrasco tjener til livets opphold i kinesiske Dalian Yifang. Som vanlig ser Arsenal til Frankrike etter unge talenter. Nå er St. Etiennes 18-åring William Saliba aktuell.