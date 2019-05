Elbilkjøpere som har lyst på noe utenom det vanlige, kan glede seg til Porsche skal lansere sin første elektriske bil.

Det begynner å bli en god stund siden vi så den som konseptbilen Mission E for første gang. Nå jobber Porsche intenst med å få den produksjonsklar og har allerede åpnet for bestilling fra norske kunder.

Deres Taycan blir en av de heftigste elbilene på markedet. Når Porsche lager elbil, er det naturligvis stort fokus på både kjøreegenskaper ytelser og design.

Ikke overraskende har Porsche gjort en god del av testingen i elbillandet Norge. Godt utbygget ladeinfrastruktur og varierende kjøreforhold trekker nok helt klart opp her.

Ikke et eneste emblem

Vi i Broom har tidligere fått bilder fra våkne lesere som har oppdaget Taycan på test rundt om i landet. Nå har det skjedd igjen.

Kevin Trøan fikk nemlig et aldri så lite scoop da han forleden var på Dombås:

– Kom til Dombås lørdagskvelden og stusset over en bil som sto tildekket med presenning, bak den ene butikken. Den sto til lading der. Jeg fulgte med en stund. Og plutselig kommer fire karer i en tyskregistrert Porsche og tar av presenningen. Under der står noe som ligner fælt på en Porsche med tyske skilter. Den passerte meg, men det var ikke ett eneste emblem. Tenkte kanskje dere også var nysgjerrig på hva dette er, sier Kevin.

Det er ikke så veldig vanskelig å se hvilket merke denne bilen kommer fra... Foto: Privat.

Pålimt jukse-løsning

Og det er vi naturligvis! Når kommende bilmodeller testes på offentlig vei, er de som regel godt kamuflert. Men her gjør Porsche det på sin helt egne måte. De har valgt å teste Taycan nesten helt uten kamuflasje. Tanken er nok at den vekker mindre oppsikt på den måten, og at de aller fleste vil tenke at dette "bare" er en vanlig, ny Porsche.

Det vil si: Bortsett fra én ting. Helt siden vi så Taycan for første gang i Norge, har den vært utstyrt med noe ingen elbiler trenger: Nemlig eksospotter bak!

Denne pålimte løsningen er der for å forvirre og gjør sikkert jobben sin overfor mange. Men – elbiler må som kjent lades. Og der avslører Taycan seg, som på Dombås.

Eksospottene er der, men ut av dem kommer det nok ikke så veldig mye... Foto: Privat.

Investerer milliardbeløp

Det er ikke småtterier vi har i vente når Taycan kommer på markedet. Bilen har to motorer, én på hver aksling. Sammen skal de yte mer enn 600 hestekrefter. Det er nærliggende å vente at 4x4 som konseptbilen er utstyrt med, blir med over til produksjonsklar bil.

0-100 km/t skal gå på rundt 3,5 sekunder. 0-200 km/t på under 12 sekunder.

Taycan nyter godt at at Volkswagen-konsernet (som Porsche er en del av) nå investerer milliardbeløp i utvikling av elbiler. Mye av teknologien og det som er under skallet på bilene, skal brukes i en rekke modeller.

VW legger blant annet opp til at kundene kan velge batteristørrelse, og dermed også rekkevidde. For Taycans del har det blitt antydet et standard rekkevidde på rundt 400 kilometer etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Sannsynligvis får vi også en variant med rekkevidde et godt stykke over dette.

Konseptbilen Mission E danner utgangspunkt for det som blir den første elbilen fra Porsche.

Super-lading

Taycan skal etter planen også bli den første bilen som takler 350 kW hurtiglading, noe som åpner for opptil 100 kilometers rekkevidde på rundt 5 minutter.

Foreløpig finnes det ingen ladestasjoner som byr på slik kapasitet i Norge. Men Porsche har planene klare for å sette opp slike ladestasjoner rundt omkring i Europa. Dette vil da også bli svært viktig, hvis man skal klare å gi elbilene et skikkelig gjennombrudd i de store bilmarkedene.

Norge er altså det første landet som har åpnet for reservasjon av Taycan. Flere tusen kunder har satt seg på liste, og betalt 20.000 kroner i forskudd på bilen.

