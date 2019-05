Natt til mandag rykket Ålesund-politiet ut til et mulig innbrudd på Lerstad i Ålesund.

– Det var en kvinne som mente hun hadde observert flere personer med hodelykter luskende rundt i hagen til en nabo, sier operasjonsleder Sindre Molnes i og Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Kvinnen trodde det kunne dreie seg om innbruddstyver, og hadde også sett en bil i nærheten.

– Vi responderte som om noen planla et brekk, og rykket ut med flere patruljer til adressen, sier Molnes.

Men da politiet kom fram, viste det seg raskt at det var lysene på en «kriminelt god robotklipper» som kvinnen hadde sett og trodd at var flere personer med lumske planer.

– Vi måtte dobbeltsjekke, men fant raskt ut at det var det det var, sier Molnes.

– Hvordan var reaksjonen?

– Det ble litt humring, og en god historie å ta med seg. Innringeren har blitt grundig lurt, sier Molnes.

Det hele utspilte seg altså helt uten dramatikk, og beboerne i huset sov seg gjennom hele seansen.

Molnes understreker imidlertid at det er bra at folk ringer inn, og takker også denne kvinnen for at hun kontaktet politiet.