«Back to Nature»-hagen har hertuginnen Kate designet sammen med arkitektene Andrée Davies og Adam White, skriver CNN. Hagen skal avdekkes under Chelsea Flower Show, som starter tirsdag. Målet med hagen er å gå barn til å gå ut og leke.

– De siste årene har jeg fokusert mye av mitt arbeid på de tidligere årene, og hvor viktige de er for hva som skjer senere i livet, sa hertuginnen i en uttalelse.

– Jeg tror at å bruke tid utendørs når du er ung kan spille en rolle i å legge grunnlaget for at barnet skal en lykkelig, sunn voksen.

Prins Louis kan gå

En ting bildene lærte oss var at Prins Louis kan gå. Prinsen, som fylte ett år i slutten av april, kan ses løpende med en pinne, mens faren prins William passer på.

PÅ TO BEIN: Den ett år gamle prinsen har lært seg å gå. Foto: Matt Porteous

Kensington Palace uttalte at hagen er et sted der familier og samfunn kommer sammen.

Arkitekt Adam White sier ifølge Sky News at målet er at folk skal finne sitt indre barn.

– Forhåpentligvis finner folk sitt indre barn når de besøker hagen. Når du går gjennom den vil du huske at du bygde demninger som liten, bål med marshmallows også videre.

– Vi håper folk vil huske viktigheten og godfølelsen som følger av å være utendørs.

Medarkitekt Davies la til:

– Vi ønsket en slags reise gjennom denne plassen, så du får en serie av små syn mens du går gjennom.

– Så når du går inn ville vi at det skulle være ganske lukket så det føles ut som du går inn i en sko, og det neste du kommer til er en foss. Som generasjon bruker vi mye tid innendørs og titter på skjermer. Vi vet intuitivt at det er bra for oss å være ute, men vi glemmer det litt.

Setter fokus på en hjertesak

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland sier at britisk publikum og presse ikke får nok av de tre barna.

– Fabelaktige nye bilder av familien Cambridge ganske så privat ute i naturen, sier han.

Og disse bildene er hertuginnens måte å sette fokus på en av hennes hjertesaker: Betydningen av å ta naturen i bruk sammen med barna for helsen og velværens skyld.

– I ett år har Kate selv vært med på å designe og utarbeide en grønn oase av en naturpark på en stor og svært populær årlig hageutstilling utenfor London - og det er også der de glade bildene av familien er tatt. Utstillingen åpner denne uken - så minst to fluer i en smekk der altså, sier Totland.