På sin Twitter-profil skriver presidenten at Iran aldri bør true USA igjen.

– Hvis Iran vil slåss, vil det bli den offisielle slutten på Iran. Aldri true USA igjen! skriver Trump.

Meldingen var ment å være et svar til leder Hossein Salami i Irans revolusjonsgarde. I en uttalelse til nyhetsbyrået ISNA søndag sa han at Iran ikke ønsket noen krig med USA, men at de heller ikke fryktet en.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif tonet lørdag ned utsiktene til krig i regionen da han sa at Iran er imot krig, og at ingen har noen illusjoner om at det kan lykkes å utfordre Iran.

Under et besøk i Kina denne uka sa han også at han heller ikke trodde at Trump ønsket krig, men at han presses av folk rundt seg.

Spenningen mellom landene har økt etter at USA sendte hangarskip og bombefly til Midtøsten etter påståtte iranske trusler, noe som har blitt møtt med skepsis utenfor USA, skriver AFP. Tidligere denne måneden varslet Iran at de trekker seg fra deler av atomavtalen.

Trump-administrasjonen har trukket unødvendig diplomatpersonell ut av Irak, som følge av trusler fra irakiske grupper som skal være støttet av Iran.

Nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton skal presse for en hard linje mot Iran, men andre i administrasjonen skal være tilbakeholdne. Trump selv har sagt at han har måttet holde tilbake Bolton.

– Jeg vil ikke tillate Iran å ha atomvåpen

Trump sier selv at han ikke ønsker noen krig med Iran, noe han gjentok i et intervju med Fox News natt til mandag norsk tid.

– Jeg vil ikke tillate Iran å ha atomvåpen, sa han i et intervju med Steve Hilton.

Trump fortsatte å stå ved sin motstand mot militær innblanding, men indikerte at atomutvikling i Iran kunne tvinge fram en endring i den tankegangen.

– Jeg vil ikke slåss. Men når du har situasjoner som med Iran, kan du ikke la dem ha atomvåpen, du kan ikke la det skje.

I intervjuet trakk Trump fram kostnaden ved å gå til krig.

– Jeg er ikke en som vil gå til krig, fordi krig skader oss økonomisk. Enda viktigere dreper krig mennesker, sier presidenten.

Trump oppfordrer iranerne til samtaler etter spenningene som har oppstått den siste tiden.

– Jeg endte atomavtalen med Iran, og jeg hadde faktisk ikke noen ide om hvor sterkt det ville bli. Landet er ødelagt økonomisk.

Presidenten har måttet tåle mye kritikk fra Demokratene for å ha gått ut av avtalen.