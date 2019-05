Smith kunngjorde nemlig at han ville betale studielånene til alle avgangsstudentene ved Morehouse College, et college som historisk har vært for svarte menn.

– På vegne av de åtte generasjonene av min familie som har vært i dette landet skal vi gi bussen deres litt drivstoff, sa han til studentene, før han fortalte at familien ville betale ned studentenes lån, skriver CNN.

Kunngjøringen ble møtt av stående applaus, og rop om «MVP!».

– Jeg vet at klassen min skal sørge for å betale dette framover, fortsatte han.

– Jeg vil at klassen min skal se på disse menneskene – disse vakre Morehouse-brødrene – og la oss sikre at alle klasser har de samme mulighetene i framtiden, fordi vi er nok til å ta vare på vår eget samfunn. Vi er nok til å sikre at alle har muligheten til å oppnå den amerikanske drømmen.

Universitetspresident ved Morehouse, David A. Thomas kaller Smiths gest en «frigjøringsgave», og forteller at totalbeløpet for de 396 studentene kommer på opp mot 40 millioner dollar, eller rundt 350 millioner norske kroner.

– Er han seriøs?

Til CNN forteller tre av studentene at de ikke kunne tro det de hørte da Smith kom med kunngjøringen.

– Vi ser på hverandre og sier «Er han seriøs? Det er mye penger», forteller student Robert James til CNN.

En annen avgangsstudent, Jonathan Epps, forteller at det fortsatt ikke har gått opp for han, og kaller gesten det snilleste, mest generøse han har vært vitne til.

– Det vil synke inn etter som årene går. Det vet jeg, sa han.

– Jeg har fortsatt ikke ord... Det gjør en flott dag så mye bedre.

Epps forteller at han har omtrent 300 000 kroner i studielån som han skulle få hjelp av foreldrene til å betale.

En annen student forteller om hvordan moren jobbet dårlig betalte jobber for å ta vare på han og hans åtte søsken. I tillegg tok moren opp lån for å hjelpe ham med skolegangen.

– Alt jobben hun gjorde, alt hun ga var ikke forgjeves, sier han på spørsmål om hva Smiths gave betyr for familien.

USAs rikeste svarte

Ifølge Forbes er Smith verdt rundt 44 milliarder kroner, noe som gjør han til USAs rikeste svarte person, skriver CNN. Smith har tjent pengene sine ved å investere i data- og teknologiselskaper.

Han er ikke ukjent med å donere penger til gode formål. I 2016 donerte han rundt 450 millioner kroner til Cornell University i Austin, Texas.

I 2017 signerte han «the Giving Pledge», som er et tiltak ledet av Warren Buffet og Bill og Melinda Gates der målet er å få rike amerikanere til å gi fra seg halve rikdommen sin.

Da han signerte sa Smith at han vile fokusere på saker som støttet svarte amerikanere og miljøet.

– Jeg vil aldri glemme at stien min ble laget av foreldre, besteforeldre og generasjoner afroamerikanere vi aldri vil få vite navnet på. Deres kamp, mot og framgang har tillatt meg å lykkes. Min historie ville bare vært mulig i USA, og det er vårt ansvar å føre denne arven videre.