Samtidig som de er i gang med å selge elbilen e-tron over en lav sko hjemme i Norge, slipper Audi tre splitter nye modeller til. Med dieselmotor!

Ja, du leste riktig. Det sier kanskje litt om hvor langt unna normalen vi er her hjemme i Norge.

Brooms Vegard Møller Johnsen har tatt morgenflyet til Frankfurt, for å teste de nye modellene: S6, S7 og SQ5.

Dette er navn som får mange bilentusiaster til å spisse ørene. Her snakker vi nemlig om tre modeller som er kjent for å ha svært kraftige bensinmotorer.

Det nye nå er at S6 og S7 nå kun leveres med dieselmotor i markedene i Europa – og at Q5 også blir tilgjengelig med den samme kraftpakken av en motor.

Ifølge tidsplanen vi fikk opplyst av Vegard, skal han være på plass i Tyskland nå. Så da tar vi sjansen på å ringe han opp, og høre hvordan det går ...

– Ring-ring ...

Men dieselmotoren var ikke død

– Hallo, Knut! Klar for en liten rapport?

– Ja, kom igjen. Nå er vi spente – for dette er jo en litt spesiell lansering!

Tanken er at de nye S-modellene skal kunne kjøre langt – fort.

– Ja, dette må jeg si er litt spesielt. Det begynner jo å bli ganske lenge mellom rene "dieselbil-lanseringer". Men nå får vi nok et bevis på at elbil-revolusjonen på ingen måte har kommet like langt i resten av verden som i Norge. Vi blir fortalt at dette er noe Audi gjør rett og slett fordi kundene ber om det. Godt bemidlede forretningsfolk vil ha raske og effektive biler, som kan kjøre langt med høy komfort og lavt forbruk, sier Vegard.

Bilene vi burde kjøpt da vi hadde råd

UP hadde fått hetta

Audi er et av flere merker som slett ikke har tenkt å skrinlegge dieselmotoren. Men de gjør den mer moderne. I de nye S-modellene er det snakk om et 48-volts mildhybrid-system, som flere og flere bruker.

– I S-modellene vi tester her, er det en elektrisk kompressor, som har som oppgave å hjelpe turboen i den 3-liters store V6-motoren. Det skal gjøre at du får veldig raskt dreiemoment – og fraspark på lavt turtall.

– Hvordan fungerer det i praksis?

– Det kan jeg ikke si noe om. Det er mer og mer vanlig at de legger sperrefrist på dette i noen dager. Men jeg kan si så mye som at det er særdeles lett å komme opp i hastigheter som ville fått UP i Norge til å sette på blålysene i en viss fart.

– Ja, det vet jo DU litt om...

– La meg bare si det sånn: Det er deilig å være på veier der vi ikke må ta hensyn til fartsgrenser. Særlig når man sitter bak rattet i biler med motorer som vi råder over her.

Broom-Vegard mistet førerkortet, les mer om det her:

Både S6 sedan og S7 blir tilgjengelig – men det er nok S6 Avant som blir mest aktuell i Norge.

Rekkevidde på 1.000 km

Men tilbake til bilen. Audi forteller at den får en rekkevidde på hele 1.000 kilometer, og at den med det naturligvis parkerer alt av elbiler. Ikke minst på tyske motorveier og Autobahn.

– Forbruket oppgis til rundt 0,65 l/mil på alle bilene. Og de klarer 0-100 km/t på mellom 5,0 og 5,1 sekunder. Til Norge kommer S7, som er en stor firedørscoupe, S6 Avant og S6 sedan og ikke minst SUVen SQ5. Sistnevnte får av en eller annen grunn 347 hk, mens de andre har 349 hk, forteller Brooms utsendte.

– Selv om dette er dieselmotorer, har forresten Audi gjort en bemerkelsesverdig god jobb med å skjule akkurat det lydmessig. Dette høres akkurat ut som en illsint og kraftig V8-bensinmotor. Og det er jo et meget hyggelig skussmål å få!

Nytt EU-krav skal hindre elbil-ulykker

Kommer til høsten

– Men du, nå skal vi ut og leke rike businessmenn fra Tyskland, som skal kjøre sporty firmabil. Autobahn kaller! Så dere får kose dere på kontoret. Misunner dere ikke, avslutter Vegard.

Til Norge kommer de nye S-modellene på sensommeren. Den norske importøren regner med å selge rundt 10 biler i året, så noen storselgere blir det ikke.

Prisene er ikke klare ennå, men vi lover å komme tilbake til både dette, og kjøreinntrykk, så snart sperrefristen er over..

Dette er et Audi-råskinn i smoking