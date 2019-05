Norges landslagsprofil Sander Berge har hatt en svært god sesong i Genk og torsdag denne uken ble den fullkommen da laget ble seriemester.

Berge regnes som en av Genks beste spillere, men karrièren i klubben ser ut til å gå mot slutten. Flere belgiske medier, deriblant Voetbalkrant, melder at nordmannen kan bli solgt allerede i sommer.

– Har nok spilt min siste kamp for Genk

Overfor TV 2 Sporten bekrefter Berge at han trolig har spilt sin siste kamp for Genk.

– Det er nok det, men man vet aldri hva som skjer i fremtiden. Det er nok noen prosesser som kommer i gang. Det bli spekulasjoner, så får vi ta en avgjørelse med tanke på hva som er best for meg neste sesong, sier Berge til TV 2 Sporten i feiringen av seriegullet etter 0-0-kampen mot Standard Liege.

– Hvor vil du helst spille?

– Det viktigste er hva klubben tenker. Det viktigste for meg er spilletid, så det må prioriteres først. Det er det jeg trenger, for jeg er ung og har fremtiden foran meg, så spilletid er det viktigste, svarer han.

Søndag kveld feiret han seriegullet med Genk.

– Vi har jobbet hardt for dette, men dette er det kuleste jeg har vært med på. Å løfte troféet i Belgia er det største jeg har opplevd i karrieren, uten tvil, sier han.

– God nok for City og Barcelona

Trener Phillippe Clement mener Sander Berge er god nok til å spille for klubber som Manchester City og Barcelona i fremtiden.

– Han er en av de spillerne som kan gå til toppklubber i Europa som Manchester City og Barcelona, og slike lag. Jeg er overbevist om at han blir en topp, topp spiller i Europa, sier Clement til TV 2 Sporten.

– Mener du seriøst at han er god nok for klubber som City og Barcelona?

– Ja, jeg er seriøs. Han kommer ikke til å gå der neste sesong, men tar et skritt om gangen. Når han er 25-26 år så føler jeg meg trygg på at han spiller på det nivået, svarer han.

Genk-sjefen roser nordmannen opp i skyene.

– Sesongen hans her har vært veldig god. Jeg er veldig glad for at vi klarte å beholde ham i én sesong til. I fjor sommer var det interesse fra mange lag, men vi fikk ham ett år til og han har utviklet seg som spiller og person. Han har vært eksepsjonell, mener Clement.

– Tar dere for gitt at han blir solgt i sommer?

– Vi vil prøve alt for å få ham til å bli, men jeg forstår at en spiller med hans kvaliteter er ønsket av andre. Det er masse interesse, men jeg vet foreløpig ikke hva som er konkret, opplyser Genk-treneren.