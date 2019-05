Rosenborg tok sin første seier siden mai, men de tre poengene i 3-2-seieren mot Mjøndalen satt langt inne.

Se hvordan RBK slo Mjøndalen øverst!

Mjøndalen skapte flere store nok sjanser til å utligne på Lerkendal, og kunne med bedre uttelling faktisk stukket av med seieren.

Rosenborgs Pål André Helland nekter å avblåse RBK-krisen, til tross for det omsider ble tre poeng.

– Den var ekstremt viktig. Det sier seg selv. Vi fikk nå 50 prosent mer poeng enn vi har tatt til nå, så det ble et solid byks, sa Helland til TV 2.

– Føler du RBK-krisen er over nå?

– Nei, det er vel litt som å vært på bordell og føle du har draget. Det trengs mer enn som så, svarte han.

– Et begredelig skue

Mjøndalens Christian Gauseth var ikke akkurat imponert over det Rosenborg presterte på eget gress.

– Jeg er skuffet over måten målene renner inn på for vår del. Samtidig er jeg er veldig stolt over måten vi fremstod på. Så etter denne kampen er jeg både glad og veldig oppgitt. Det er vel konklusjonen, sa han til TV 2, før han kom med følgende knusende dom over Rosenborg:

– Jeg skal være forsiktig å med uttale meg om andre lag, det er ikke jobben min lenger. Men jeg er ikke overrasket over hvordan RBK fremstod. Som norsk fotballs lokomotiv er de et begredelig skue. Det vi leverte burde vært godt nok til tre poeng. Vi burde vunnet, og det med flere mål, sa Mjøndalen-spilleren.

Eirik Horneland reagerer slik på Mjøndalen-profilens uttalelser om at «RBK var et begredelig skue».

– Ja. Det var ikke en fantastisk fotballkamp av oss. Vi har masse å rette på og masse å bli bedre på, svarte Horneland på Gauseths påstander.

Nektet å kommentere Bendtner-vraking

Han er ikke fornøyd med hvordan Rosenborg presterte mot Mjøndalen.

– Da vi ledet 2-0 i første omgang så tenkte jeg at det kan bli fint. Vi gikk nesten opp til 3-0, så fikk Mjøndalen 1-2-scoringen, og da så du engstelsen slå inn. Andre omgang synes jeg ble litt puslete av oss, oppsummerte den pressede RBK-treneren.

Nok en gang valgte Horneland å utelate Bendter fra kamptroppen. Og nok en gang ville RBK-treneren ikke si noe om hvorfor dansken ikke fikk være med.

– Det vil jeg ikke si. Det er vanskelig, og jeg må ivareta en del interesser. Derfor velger jeg å ikke si noe om det, sa han.