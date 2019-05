Acosta med utrolig volleyscoring mot Glimt: – Helt fantastisk

Bodø/Glimt – Brann 1-2:

Se Acostas volleyperle i Sportsnyhetene øverst!

Daouda Bamba scoret Branns første, før Bismar Acosta doblet ledelsen med en eventyrlig volleyscoring da Bodø/Glimt ble slått 2-1 på Aspmyra søndag.

– Ja, målet til Acosta var bare helt fantastisk, slo Branns Bamba fast overfor Eurosport i pausen.

– Glimt har vært gode på hjemmebane, så det ble en tøff kamp. Jeg er veldig glad for at vi tok tre poeng her. Vi har spilt mange kamper den siste tiden. Men alle jobbet for laget, konkluderte Brann-spissen til samme kanal etter kampslutt.

Trener Lars Arne Nilsen mener Brann-spillerne begynner å merke det tøffe kampprogrammet.

– Vi har en veldig kraftkrevende måte å spille på. Men vi var veldig fornøyd med det vi viste i første omgang, sa han til Eurosport i pausen.

– Fantastisk innsats av gutta. Det er tøft å komme her og ta tre poeng. Vi har spilt tre kamper på kort tid, og spiller på en kraftkrevende måte, utdypet han etter seieren mot Glimt.

Brann-treneren trodde det var Veton Berisha, og ikke Acosta, som stod for perlemålet i første omgang.

– Han er jo en atlet og kan finne på slike ting. Jeg var helt sikker på at det var Berisha som scoret på en slik måte, for Veton kunne ha scoret et slikt mål. Jeg fikk ikke vite før etter kampen at det var Acosta som hadde scoret det målet, sa Nilsen.

Trepoengeren gjør at bergenserne nå ligger à poeng med Bodø/Glimt, kun med dårligere målforskjell. Begge lagene har 17 poeng - Glimt etter ni kamper, Brann etter ti.

Glimts trener Kjetil Knutsen mente Brann spilte kynisk på Aspmyra.

– Når jeg sier Brann er kynisk, så er ikke det et negativt ord. Det er måten de kontrollerte kampen på, og hvor vanskelige de var å bryte ned, sa han til Eurosport etter nederlaget på eget kunstgress.

Acosta-show

Etter en tett og jevnspilt start utnyttet Daouda Bamba en forsvarstabbe og sendte Brann i ledelsen etter 28 minutters spill.

Tre minutter senere presenterte Bismar Acosta seg. Etter litt klabb og babb i feltet havnet ballen hos Acosta, som på en slags flyvende volley dundret inn 2-0-scoringen for Brann.