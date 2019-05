Etter 224 dager uten eliteseriemål sikret Søderlund Rosenborg-seier

Rosenborg - Mjøndalen 3-2 (2-1)

Se scoringene øverst!

Etter 224 dager uten eliteseriemål fikk Alexander Søderlund (31) endelig hull på byllen, og ga Rosenborg seier på klubbens 102-årsdag.

– Nå tar du med ferien og greier, sier Søderlund til TV 2 Sporten om at det er 224 dager siden sist han scoret.



Og legger til:



– Det er alltid godt å score, men det viktigste var de tre poengene. Så får jeg gå hjem å telle på det etterpå, sa Søderlund.



TV 2-ekspert Jesper Mathisen var ikke imponert over det RBK viste mot Mjøndalen på Lerkendal.

– Rosenborg vant 3-2 - så vidt. Det var en kamp der Rosenborg-laget ikke imponerer spillemessig, men fikk med seg en viktig seier, og får litt arbeidsro de neste dagene, oppsummerer Jesper Mathisen i FotballXtra.

To scoringer på tre minutter

De som hadde spådd at Mjøndalen ville parkere bussen i forsvar på Lerkendal måtte tro om igjen, i hvert fall etter første minuttene å dømme. For det var Mjøndalen som var friskest fra start i Trondheim.

Det skortet riktignok på kvalitet i angrepene for Mjøndalen, men det gjorde det også fra Rosenborg sin side.

Utover i førsteomgang var det litt bedre tendenser hos Rosenborg, men uten at de skapte de farligste sjansene.

I det 27. minutt kom scoringen som ga Lerkendal-publikumet en etterlengtet opptur. Noe pent var det ikke, men Tore Reginiussen kranglet inn 1-0 til Rosenborg etter en corner.

Det gjorde åpenbart noe med Rosenborg-spillerne. For tre minutter etterpå vartet trønderne opp med et raskt, pent og effektivt angrep. Mjøndalen ble rett og slett utspilt av Rosenborg da Yann-Erik de Lanlay satte inn 2-0.

– Dette var et strålende RBK-angrep. 1-0-scoringen var kanskje den styggeste RBK-scoringen jeg har sett denne sesongen, men 2-0-scoringen var bare vakkert, mente Mathisen i FotballXtra.

Mjøndalen-redusering etter RBK-rot

Ni minutter etter at Rosenborg hadde økt til 2-0 fikk Mjøndalen noe å feire, og det etter litt rot blant de hvitkledde. For 1-2 reduseringen til Stian Aasmundsen kom litt ut av intet, men ga nytt liv i kampen.

– Stian Aasmundsen scoret etter rot i Rosenborgs felt. Så var det liv i kampen igjen. Der så vi nok en gang Rosenborg svake og passive i eget felt, mente Mathisen.