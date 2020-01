Tesla Model X ble umiddelbart en veldig populær SUV i Norge.

Stor og rommelig, med 4x4 og lang rekkevidde er den som skapt for normenn med over middels tykk lommebok.

Men én ting har vært en utfordring helt fra starten: Nemlig at man ikke kan ha vanlig takboks eller skiboks på bilen. Den spesielle løsningen med falkevinge-dørene bak gjør nemlig at det ikke er mulig.

Og hva gjør man da med skiene sine? Eller den andre bagasjen man ikke får plass til inne i bilen?

Et norsk firma har imidlertid funnet en løsning som Tesla-eiere i raskt økende antall trykker til sitt bryst.

Det er kreative Halvor Sannes (70) i HSX AS i Stathelle som står bak dette. Det krevde riktig nok et par omveier, men resultatet er – ifølge brukere – vel verdt det.

– X for å skape nysgjerrighet

Sannes har vært ivrig jeger siden guttedagene, og har benyttet mye ferie og fritid til jaktturer i inn- og utland. I tillegg til å være utlært smed, har han teknisk utdannelse, og var daglig leder av Bamble Mekaniske Industrier fra midten av 1970-tallet til 2003.

Da overlot han ledelsen av bedriften til neste generasjon – og startet selv HSX. Noe måtte han ha å drive med som ga muligheter til å utvikle produkter og løsninger folk har bruk for, pensjonsalder eller ikke pensjonsalder...

Det utvikler seg greit dette også. Nå har han datterselskap i Sverige og i Litauen, og nærmere 80 forhandlere jobber med produkter fra HSX.

– HS står for Halvor Sannes. X-en hengte jeg bare på for å skape nysgjerrighet, forteller han til Broom.

Halvor Sannes kan smile fornøyd - løsningen med boks plassert på hengerfestet blri stadig mer etterspurt. Foto: Frank Williksen

Ståltrådkurv var utgangspunktet

I motsetning til tiden i BMI, skulle han nå ikke lenger drive med tyngre kjøretøy, men med lettere utstyr.

Det har ført til mange interessante ting. Bærbare vinsjer og stålpulker er to eksempler på produkter som har truffet markedet godt.

Likevel ser det ut til at det blir takboks-løsningen som virkelig tar av, og litt tilfeldig har utviklingen vært. Det startet med jaktturer, og utfordringen med å frakte med seg slakt i bilen. Å ha store dyreskrotter inne i en fin bil var lite ønskelig.

Halvor Sannes har i over ti år hatt agentur på en spesiell ståltrådkurv – Heck Pack - for montering på tilhengerfeste. Det var denne som ble utgangspunktet for HS-X Box.

Det tok av!

– For å slippe å frakte vilt inne i bilen, laget jeg en boks til eget bruk før en tur til villsvinjakt i Slovakia. Jeg hadde ikke hatt Tesla Model X med sine spesielle dører i tankene før jeg fikk en telefon fra en kunde i Gjerstad som hadde slik bil. Han ville vite om det var mulig å sette en takboks i ståltrådkurven. Det kunne jeg bekrefte var uproblematisk, bare han holdt seg innenfor målene og sikret boksen forsvarlig.

Det var slik den første takboksen på hengerfeste på Tesla X dukket opp. Gjersdølen var kjempefornøyd med løsningen, og la ut masse bilder på Tesla nettforum. Straks begynte mange andre også å legge standard takbokser i trådkurven, forteller Halvor Sannes.

Det ser kanskje litt spesielt ut, men løsningen er både funksjonell og praktisk.

Tett og lett

Den første utviklingsfasen var likevel ikke uten utfordringer:

– Standard takbokser er ikke alltid veldig tette, og bak på en bil blir det lett mye sølesprut. Her var det flere som fikk a-ha-opplevelser. Derfor utviklet vi våre bokser i aluminium, og med gummipakninger mot lokket. Vi har slitt litt med å få denne tetningen bra nok, men nå produserer vi boksen i 1,5 mm plate og med trykk på tetningen. Boksene er nå så tette at de kan spyles med vanlig hageslange uten at det trenger fukt inn. Samtidig holder aluminium vekten på selve boksen nede.

Påvirker ikke kjøreegenskapene

Mange ser jo også fordeler ved å slippe å klatre opp til taket – det er lettere med ski og staver i lav innlastningshøyde.

Vi har også entreprenørkunder som benytter boksen til dieselkanner, motorsager, bensin og olje, og dermed unngår søl og lukt inne i bilen. I tillegg er det også fordeler med redusert høyde i parkeringshus, på ferger og i garasjer, der en stor SUV kan bli veldig høy med takboks på toppen.

– Er dette et produkt som bare interesserer Tesla-eiere?

– Det var slik til å begynne med, men nå har vi snart levert 150 bokser, og har flere bilmerker på kundelisten, blant annet Volvo. De fleste boksene vi har solgt er 2,1 meter, men det går også en del 1,9 meters-bokser.

Stadig flere ser fordeler med å unngå å ha den ekstra vekten på taket. Når boksen kommer ned på tilhengerfestet, kommer vekten på linje med bilens tyngdepunkt. Dette påvirker ikke kjøreegenskapene, og er noe helt annet enn å ha 100 kilo ekstra på taket.

Dette var den tidligste løsningen, med boksen plassert i Heck-Pack og forsvarlig sikret. Foto: Halvor Sannes

Ikke krav til merking

Dette vil man merke godt i praksis ved kraftig nedbremsing, for eksempel sammenlignet med kjøring med tilhenger, der denne ved bremsing gir et kraftig skyv bakfra, understreker Sannes.

– HS-X boksen på tilhengerfestet er definert som lastsikringsutstyr, og er rett og slett et redskap for oppbevaring av last på bil. Kravet til slikt utstyr er at det skal tåle en belastning som er lik vekten av lasten i lengderetning av kjøretøyet, og 50 prosent i tverretningen.

– Boks-løsningen kan stikke noe ut i bredden. Hva med merking?

– Hvis den ikke stikker mer enn 15 cm ut til noen av sidene, og 1 meter i lengderetning, er det ikke krav til merking. Vi velger likevel å sette på refleks rundt hjørnene for å øke synligheten, og tilbyr også ekstra lys dersom boksen dekker til bilens originale baklys, slutter Halvor Sannes.

