Det er mange som er opptatt av å gjenoppbygge og restaurere veteranbiler her i landet. Ikke fullt så mange har rundet 10-års jubileum som pensjonist – og kan likevel presentere en nydelig nyrestaurert MG Midget 1977 i California-utgave.

Det kan Arnljot Oskar Noem (77) i Klæbu ved Trondheim, og ikke nok med det: Prosjektet startet med at han kjøpte bilen bokstavelig talt i bare løse deler, demontert ned til skruenivå, og overlevert i kasser, plastposer og pappesker. Og så de større karosseridelene selvsagt, fullstendig skrudd fra hverandre.

Alder er imidlertid ingen hindring for pågangsmot, og siden Arnljot er helt uten hemninger for å gi seg i kast med ambisiøse oppgaver ble det bil av MG-en til slutt.

Måtte kjøpe biler andre hadde gitt opp

Den bilinteresserte elektroingeniøren gikk ut i pensjon først nesten 74 år gammel, i 2015, men bilinteressen er på ingen måte pensjonert:

– Jeg prøver å henge med fortsatt, det kommer jo så mye interessante biler nå, sier han til Broom.

Veteranbilprosjektene hans – både MG Midget og den Toyota Landcruiseren han nå er i gang med – har sin tydelige bakgrunn i nettopp bilinteressen. Dessuten vokste Arnljot opp i en tid da det handlet om å ta vare på ting. Det var hverken penger eller kultur for å kjøpe nytt hele tiden.

– Den gangen kjøpte vi biler som alle andre hadde gitt opp, og så var det å stå på for å få dem i gang igjen.

Noen kjøper sommerbilen "ferdig". Det var ikke noe alternativ her!

«MG Midget i bæreposer»

– Jeg har alltid reparert selv. I utgangspunktet var dette en nødvendighet, for den gangen måtte vi nøye oss med å kjøpe noe som trengte både kjærlighet, reparasjon og oppussing, minnes han.

Blant hans tidlige biler fantes for eksempel en Citroën DS19 og en Panhard Dyna, og både Arnljot og fru Thorild mener fortsatt at Citroën sannsynligvis er den vakreste bilen som er laget. Thorild minnes dessuten med spesiell glede lille Mayco og Hillman Imp som hendige og praktiske små biler.

En slik bakgrunn har ikke uventet gitt en viss forkjærlighet for gamle biler, og da annonsen om en «MG Midget i bæreposer» dukket opp på Finn.no i 2010 nølte ikke Arnljot. Han fikk tilslaget på California-utgaven fra 1977 for behagelige 5.000 kroner.

Ting tar tid

– Det første året isolerte jeg veggene i garasjen, det andre året isolerte jeg taket – og så ble det installert varmepumpe. Det tok sin tid, for jeg var mye på reise for arbeidsgiveren den gangen, ofte til Kina og Singapore med ganske lange fravær.

Så ble det å jobbe på MG-en når det bød seg en ledig stund, sier Arnljot, som har brukt rundt 2.000 timer på å bygge opp igjen sin MG Midget 1977 til registrerbar og kjørbar stand.

– Ting tar jo tid, og det gikk spesielt mange timer med vinkelsliper på steder der det var grusomt trangt å komme til, forteller han, og fru Thorild nikker gjenkjennende til historien. Hun har nok ikke helt den samme lidenskapen for bil som ektemannen, men interessert er hun – og biler liker hun.

Mest motivator

– Thorild hjelper med litt av hvert. Hun er med på å lufte bremser, og hun hjalp med å sette inn ny frontrute både på MG’en og på Landcruiseren. På MG Midget var dette en jobb flere bilglassverksteder i Storbritannia nektet å ta, fordi «det var så vanskelig», men med godt samarbeid og smarte løsninger gikk det som smurt for oss, sier Arnljot.

– Nå ja, jeg er nå mest med som motivator, da. Men også jeg gleder meg stort når jeg ser det som var et vrak igjen fremstår som en fin bil, sier Thorild til Broom.

Slik ser førerplassen ut - enkelt og ryddig. Foto: Frank Williksen

Riktige deler er viktig

Bare motoren var relativt hel og urørt, men den har Arnljot plukket ned selv og fått skikk på igjen.

Nå står bilen der, komplett og fin, og når været skikker seg godt får den gjerne rulle på tur. Fargen er den opprinnelige nydelige Tahiti Blue som bilen hadde originalt. Arnljot har også lakkert den selv, men akkurat den delen av jobben er han ikke helt fornøyd med. Lakkering i egen garasje er en krevende jobb, så lakken har blitt litt «nuppete» når man ser nærmere på den.

Til et restaureringsprosjekt som dette er tilgang på riktige deler veldig viktig.

Rundt 100.000 kroner

– Jeg har kjøpt mye deler fra moss-europe.co.uk, men også en del fra USA, siden bilen har venstreratt Så har det blitt besøk hos MG Owners Club i Cambridge, som var både nyttig og hyggelig, forteller han.

– Moss-katalogen har jo vært en hel bibel for deg, sier fru Thorhild, og betror Brooms medarbeider at dette er et samarbeid og en samarbeidspartner hun trives svært godt med. Med gullbryllupet noen år bak seg allerede, er dette åpenbart et fint samstemt par.

Selv om Arnljot betalte lite for vraket, har det kostet en del å få bil ut av det:

– Ja, 5.000 kroner for en MG i løse deler var en grei investering. Så har det blitt kjøpt deler for rundt 75.000 kroner, og når jeg regner med det som er blitt kjøpt av nødvendig verktøy, så runder vi nok 100.000 slik bilen fremstår i dag. Verktøyet kan jeg få bruk for senere, så det er jo ikke bare knyttet til denne ene bilen, sier Arnljot Noem, som er i full gang med neste prosjekt.

Dette er Noems nyeste objekt, en Toyota Landcruiser 1985-modell. Den skal bli en dugelig bruksbil for blant annet hytteturene. Foto: Frank Williksen

Landcruiser for 18.000 kroner

– Det handler nå om en Toyota Landcruiser 1985-modell, som jeg kom over parkert med et defekt hjullager på Vianor-avdelingen på Tynset.

– 1980- og 1990-modeller er det fornuftig å titte etter. Disse årgangene blir åpenbart ikke tatt så godt vare på når alderen stiger, så her kan det være mye å hente for den som har vilje og evne til å skru litt selv, sier han.

Landcruiseren på Tynset ble hans for 18.000 kroner, og skal i drift som ren bruksbil. Da Arnljot og Thorhild hentet bilen på Tynset, sto den på piggdekk.

Mye å spare med litt leting

– I juni måned var jo ikke det så gunstig, men vi listet oss da hjemover. Et nyskiftet høyre forhjulslager holdt nesten til vi var hjemme i Klæbu - i gangfart.

– Hvordan var tilstanden til bilen ellers?