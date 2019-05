Rosenborgs spisstjerne Nicklas Bendtner, som er Eliteseriens best betalte spiller, ble vraket i kamptroppen både til oppgjøret mot Lillestrøm (1-1) og 16. mai-kampen mot FK Haugesund, som RBK tapte 0-2.

Se hvordan FK Haugesund slo Rosenborg i Sportsnyhetene øverst!

Den tidligere Arsenal-profilen får heller ikke være med i kamptroppen til søndagens Eliteserieoppgjør mot Mjøndalen på Lerkendal.

Rosenborg har offentliggjort trener Eirik Hornelands kamptropp på sine hjemmesider, og nok en gang er ikke Bendtners navn med.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener vrakingen av Bendtner bare understreker det han har sagt tidligere.

– Det er som vi er sagt før, et bevis på at Bendtner er ferdig på Lerkendal. Eirik Horneland vil bygge et solid kollektiv, og da trenger han spillertyper som legger ned den jobben som må gjøres, sier Mathisen til TV 2 Sporten.

– Burde Bendtner kommet inn på RBK-laget?

– Jeg tror ikke Bendtner hadde utgjort noen forskjell slik RBK-laget fremstår nå. Det er kollektivt de ikke fungerer, og da er ikke løsningen å hive innpå Bendtner. Men stemningen i RBK-laget er god, selv om de har tapt mange kamper. Derfor blir det veldig interessant å se om de klarer å slå Mjøndalen. For det har nesten vært uvirkelig å se så mange gode fotballspillere fungere så dårlig sammen, poengterer TV 2-eksperten.

EKSPERT: TV 2-ekspert Jesper Mathisen. Foto: Åserud, Lise

– Ryker Horneland hvis det blir tap mot Mjøndalen?

– Jeg tror ikke at han gjør det. Da har de som hentet ham som trener skrevet under på sin egen oppsigelse. Horneland og RBK har ikke vært en match overhodet, men om han ryker, så er det også noen ledere på Lerkendal som bør sitte utrygt, svarer Mathisen.

Etter 0-2-tapet mot FK Haugesund var RBK-trener Eirik Horneland ikke særlig snakkesalig om hvorfor Bendtner ikke fikk være med i troppen.

– Nå har jeg diskutert det så mye. Vi får komme tilbake til den, varslet han.

Regjerende serie -og cupmester RBK har kun Tromsø bak seg på tabellen etter seks poeng og 4-12 i målforskjell på åtte kamper. Mjøndalen er nummer ni med ni poeng.