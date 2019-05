Siden 1966 har familiebedriften i Vestfold produsert krydderet Gastromat. Nå holder de til i det som før har vært en stall i Sande i Vestfold.

Sakene på TV2.no om at butikkene nå har gått tomme for dette krydderet har vært de desidert mest leste den siste uken, og over ti tusen har skrevet sine kommentarer.

En boks: 14.500 kroner

På nettet florerer annonser med Gastromat-bokser som selges for alt fra 499 til 14.500 kroner.

TV 2 reiste til Sande og den lille fabrikken som består av et kontor, et lite kjølerom, en pakkemaskin og et kar der ingrediensene kokes sammen. Det er varmeelementene på dette karet som har skapt problemet med leveransene.

Ekteparet Tove og Knut Nilssen viser veien inn til rommet der kokekaret står tomt og ubrukt.

Folk ringer fabrikken

– Det er varmeelementene på utsiden av karet som har gått i stykker, slik at stekeplata inni har blitt ødelagt, forklarer Tove Kvan Nilssen, som er daglig leder for bedriften.

De er tre som jobber der, og nå når produksjonen ligger nede er de alle permitterte. De får mye støtte fra Gastromat-fans rundt om i landet.

– Vi er voldsomt mange som har kontakta oss, både på telefon, på mail og på Facebook. Jeg har ikke talt, men vi får mange henvendelser hver eneste dag, sier hun.

Skriver dikt og sanger

– Hva lurer folk på?

– De spør jo om hva som har skjedd, og hvorfor det er tomt. Mange lurer jo på når de kan få kjøpt Gastromat igjen, da, sier ektemannen Knut. – Og så er jo folk kreative da. Mange har laget sanger, noen skriver dikt eller limericker, smiler han.

POPULÆRT: Krydderet fra Sande er svært populært blant folket. Foto: Ronnie Baraldsnes / TV 2

– Men noen er ordentlig fortvilte, spesielt eldre folk, legger han til.

Også mange tyskere har sans for krydderet av salt, purre og hvitløk laget i Sande. Også de har fått merke at kokekaret i den gamle staller har gått i stykker.

Tomme i Tyskland

– Vi har fått henvendelser fra Tyskland, for vår forhandler der nede har også gått tom, sier Tove.

Kokekaret av stål er en ganske så unik maskin, så å få den reparert er ikke gjort i en fei.

– Når kan produksjonen være igang igjen da?

– Det kan ta fra en til halvannen måned, hvis vi er heldige, sier Knut Nilssen. I mellomtiden får folk bare smøre seg med tålmodighet.