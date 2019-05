Det stormer rundt Rosenborg for tiden etter en elendig sesongstart. Dermed var det nok enkelte spillere som hadde bange anelser før de skulle gå i 17. mai-toget.

RBK-delegasjonen fikk imidlertid stort sett en god mottagelse av byens befolkning.



Men likevel var det enkelte spillere som ikke ønsket ikke å stille opp for pressen dagen etter 0-2-tapet mot Haugesund. Det gjorde imidlertid sportslig leder Stig Inge Bjørnebye.

– Man kan ikke gjemme seg nå. Det er obligatorisk å gå i 17. mai-tog for oss hvert år. Det er ingen endring på det nå, slår Bjørnebye fast overfor TV 2.

– Hvordan er stemningen?

– Den er så god som den kan være. Vi er veldig tydelige på at vi må stå sammen for å komme oss ut av en veldig tung periode. Det skal vi klare. Det er det kollektive og samholdet som vil være avgjørende på kort og lang sikt. Vi har en ny kamp om to dager, så må vi bare angripe det, svarer han.

Slik han har gjort hele sesongen, står Bjørnebye fast på at han har tillit til hardt pressede Eirik Horneland.

– Sånne type spørsmål kommer når en ikke vinner fotballkamper. Det som er viktig for oss nå, er å stå sammen. Da vil jeg i stor grad involvere hovedtreneren i det konseptet òg. Det skulle bare mangle, understreker han.

– Det var en opptur

Og Horneland selv satte pris på å gå i sitt første tog som Rosenborg-trener.

– Det var en opptur. Det er en tung tid, så fikk vi masse støtte i toget. Det var en opptur. Nå skal vi feire 17. mai, trene i morgen og være forberedt til søndag.

Den tidligere Haugesund-treneren var ordknapp om møtet på brakka i går etter kampen.

– Det skjedde ikke så mye. Det var en oppsummering.

– Støtten varmer

Rosenborgs venstreback Birger Meling var i upåklagelig humør på nasjonaldagen. Også han trakk frem støtten som møtte dem i prosesjonen.

– Folk er veldig hyggelig, og det virker som om de vil være med og støtte opp. Det setter vi stor pris på. Det varmer oss som går i toget.

– Hvordan er selvtilliten til spillerne?

– Det er klart at man blir preget av ikke å vinne kamper. Men vi må bare peise på, og så vet vi at det er mye kvalitet i laget. Vi skal snu dette.

Allerede søndag venter en ny hjemmekamp mot Mjøndalen.

– Jo tettere kampene kommer, jo bedre er det. Det er ingenting som hjelper så mye som en seier på søndag, slår Meling fast overfor TV 2.