Like etter pause, på helvolley fra åtte meter, klinket Kristian Thorstvedt ballen kontant i mål i Vikings 3-0-seier mot Stabæk i Stavanger torsdag kveld.

– Det var utrolig kult å spille foran fullsatt arena og banke Stabæk 3-0. Jeg følte det var menn mot gutter, egentlig. Jeg følte vi kjørte over Stabæk etter scoringen min. Da hadde de lite å komme med, sier Kristian Thorstvedt til TV 2 Sporten, som beskriver praktscoringen slik:

– Det var et nydelig innlegg fra Zymer, og jeg hadde plassert meg bra i boksen. Jeg visste akkurat hva jeg skulle gjøre da ballen kom. Da var det bare å banke den i noten, konkluderte han.

Etterpå feiret han med å dra hendene over ørene, som et stikk til gamleklubben som valgte å ikke satse på ham.

– En liten «in your face»

1999-modellen Thorstvedt gikk til Viking før fjorårets sesong. Etter en god sesong i 1. divisjon var mange spente på om sønnen til Erik Thorstvedt ville klare å ta nivået i Eliteserien. Og det har han så til de grader gjort, med fire mål på åtte eliteseriekamper.

– Jeg ble jo avvist i Stabæk, de ville ikke ha meg der. Da måtte jeg prøve lykken der. Så det var en liten «in your face» til Stabæk det der, gliste han.

Thorstvedt er ikke i tvil om hva som er hans fineste scoring hittil denne sesongen.

– Det må være den mot Stabæk, det var en praktscoring. Jeg så faktisk for meg at jeg kom til å score. Det å score mot gamle lagkamerater, og foran 15.000 tilskuere, det smakte godt, slo han fast.

Berntsen: – Glad vi hentet ham!

Nyopprykkede Viking har fått en sterk start på sesongen, og ligger på en sjetteplass med 14 poeng etter åtte serierunder.

– Vi har stilt oss selv i en meget god posisjon. Folk trodde vi skulle ligge nede i sumpen der. Men akkurat nå ser det ut som vi kjemper om medalje. Det er ikke vårt fokus, vi vil sikre poengene som holder oss oppe. Så får vi eventuelt ta det der fra, mente han.

Trener Bjarne Berntsen er glad for at Viking sikret seg Kristian Thorstvedts signatur.

– Faren hans ringte og spurte om han kunne få trene med oss. Vi hadde hørt om ham, og at Kristian var målfarlig. Han var her på to-tre treninger, og vi visste at han vurderte å reise til USA. Vi mener at han alltid er god fremover, et godt overblikk, og en slepen venstrefot. Jeg er veldig glad for at vi bestemte oss for å hente ham i januar i fjor, konkluderte Bjartne Berntsen overfor TV 2 Sporten.