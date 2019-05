Grepet som har fått Brann på vinnersporet: – Det har klikket litt på plass

For første gang denne sesongen gjorde ikke Lars Arne Nilsen noen endringer på Brann-laget som slo Sarpsborg på 16. mai.

Brann-treneren stilte med nøyaktig samme lag som slo Stabæk runden før. Det var alt annet enn vanlig.

For siden seriestarten mot Odd har Nilsen gjort endringer i hver eneste kamp. På de første fire kampene byttet han tre, fem og seks spillere, før han gjorde to og én endring de neste fire. På den niende kampen for sesongen gjorde Brann-treneren null.

Det har resultert i to seire.

Nilsen: – Vi har leitet etter vinnerlaget

Etter de første ni kampene står Brann med 14 poeng, to uavgjort, tre tap og fire seire. I tre av de fire seirene har Veton Berisha og Daouda Bamba spilt sammen på topp.

Lars Arne Nilsen sier at rulleringen på laget i starten av sesongen har vært for å finne frem til de resultatene Brann nå har hatt.

– Laget er jo alle, men det laget som har spilt to kamper nå har vært veldig god. Det har vært veldig god balanse i det laget. Det har klikket litt på plass, og vi har fått flyt. Vi har leitet litt etter det tidligere og det er jo grunnen til at vi har byttet litt og leitet litt etter godfølelsen, og vinnerlaget, sier Nilsen.

Mens Berisha har startet åtte av ni kamper for Brann hittil denne sesongen, har Bamba startet fire. De siste to kampene har Nilsen spilt med Berisha, Bamba og Gilbert Koomson på topp. Der Berisha og Koomson har hver sin kant, og Bamba som midtspiss.

– Jeg får mer ball

På fotballens nasjonaldag kunne Berisha notere seg ett mål og en målgivende. På Berishas 1-0-scoring var Bamba assist. Mot Stabæk fikk Berisha sin første scoring i Brann-drakten, også her var Bamba involvert.

– Jeg føler at jeg får mer ball og får utnyttet kvalitetene mine både med pasninger inn til andre spillere, men også at jeg kan skape ting selv, sier Berisha om å bli flyttet over på kanten.

Brann-treneren mener det har løsnet for Berisha.

– Han er en klassespiller rett og slett. Han kan spille i alle tre posisjoner fremme der. Vi ser på trening at han er veldig effektiv og scorer på sjansene sine. Nå har han begynt å sette de, nå er han i gang. Det var viktig å få det første målet for ham, tror jeg, sier Nilsen og refererer til Berishas scoring mot Stabæk i forrige runde.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Brann har sett mer stabil og bedre ut de siste to kampene.

– Det fungerte veldig bra mot Stabæk sist og i dag var de veldig gode, spesielt i førsteomgang. De har byttet veldig mye på laget tidligere, og sånn kan det bli når du har en så bred og god stall som Brann har. Men nå begynner det å se langt bedre ut. Det er viktig for Brann å få i gang Berisha og at han scorer mål, men også at Bamba får de målsjansene som han fikk mot Sarpsborg, sier Mathisen om Branns startellever de siste to kampene.