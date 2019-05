Viking kjørte over Stabæk: – Det var en typisk Thorstvedt-scoring

– Det har ikke vært slagsmål, men 12-13 spillere endte i tumulter inne i boksen til Stabæk. Tripic stemplet keeperen, så kom Zymer inn. Det var umulig for dommerteamet å ha oversikt, men det var ikke mange pene ting å se på. Det endte med to gule kort til Viking, og et gult kort til Stabæks keeper. Det kunne se ut som om Robert Hernandez satte armen i ansiktet på en motspiller. Han kunne blitt utvist, men det var vanskelig for dommeren å se det, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen om episoden.

(©NTB/TV 2 Sporten)