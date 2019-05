RBK-treneren innrømmer: – Min posisjon er utsatt

Se hvordan FKH slo RBK i Sportsnyhetene øverst!

Foran et fullsatt Lerkendal på fotballens festdag tapte Rosenborg 0-2 mot Eirik Hornelands gamleklubb FK Haugesund.

Krisen i Rosenborg fortsetter dermed med uforminsket styrke.

Etter åtte serierunder er de regjerende dobbeltmesterne nest sist på tabellen med kun seks fattige poeng og 4-12 i målforskjell.

Det tok uvanlig lang tid før trener Eirik Horneland kom ut for å møte pressen etter flausen mot sin tidligere arbeidsgiver.

– Det er ikke kjekt å være leder for et produkt som ikke leverer. Med seks poeng på åtte kamper, så sier det selv. Men nå er det en fordel at kampene kommer tett. Nå skal vi rense hodene våre, så skal vi snu det så snart som det en mulig, sa Horneland da han omsider kom ut av garderoben for å møte pressen.

– Målene til FKH var litt beskrivende for hvordan vi har sett ut. Jeg synes vi var tafatte. Jeg synes ikke det var en god prestasjon av oss. Vi ble løpende etter. Vi klarte ikke å kontrollere, fortsatte han.

Horneland innrømmer at han frykter sparken.

– Min posisjon er utsatt, mente RBK-treneren.

Han vil imidlertid gå i 17. mai-toget i Trondheim fredag.

– Det er blytungt, selvsagt. Men jeg er ikke redd for å stille meg først med tanke på det ansvaret jeg har, mente han.

– Har du spillerne tillit, lurte en journalist på.

– Det må du spørre dem om. Det har vært humor og bra kvalitet og energi på trening. Derfor kom denne prestasjonen veldig overraskende på meg, konkluderte han.

Nicklas Bendtner, som har scoret 30 mål totalt for det danske landslaget, var ikke en gang i kamptroppen mot FKH.

Horneland ville ikke svare på hvorfor Bendtner ikke var i troppen.

– Nå har jeg diskutert det så mye. Vi får komme tilbake til den, varslet han.

Nektet å svare på om spillerne har tillit til treneren

Kaptein Mike Jensen ville ikke svare på om spillerne har tillit til trener Eirik Horneland etter tapet mot FKH.