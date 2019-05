Overlegne Vålerenga forverret Godset-krisen

Vålerenga-Strømsgodset 2-0



Tapet gjør at drammenserne står med syv strake kamper uten seier og ligger tredje sist i Eliteserien etter en vanskelig uke for klubben.

– Vi må se på det sammen nå og finne ut av det. For vi må snu det nå, og det har alle her inne troen på at vi skal gjøre. Og det skal vi gjøre allerede på søndag, sier Godset-keeper Viljar Myhra.

Strømsgodsets nye trener, Håkon Wibe-Lund, mener det ikke står på innsatsen i laget.

– Det her handler om å få en god struktur til å sitte og det handler om kreativitet innenfor en sånn type struktur. Det er ingen spillere som går utpå her og tenker at nå skal jeg gå meg igjennom en eliteseriekamp på 16. mai. Innsatsspill og sånn, det handler ikke om det i det hele tatt, sier treneren til TV 2.

– Jeg opplever Strømsgodset som en fantastisk fotballklubb. Det er en klubb som erkjenner at det er ting som ikke fungerer optimalt. Det trenger man ikke å være fotballtrener for å forstå, for det er det jo. Men den kjærligheten man har til hverandre, både folk som jobber i administrasjon, folk som er i og rundt klubben og støtten vi opplever innad. Du ser i dag på Godset-unionen som står og synger til oss lenge etter at kampen er ferdig. Den støtten der, er det ingenting i veien med, fortsetter han.

– Er du trygg på at det er en vei ut av utføre?

– Jeg er ikke bare trygg, jeg er hundre prosent sikker. Men ikke før vi våger å begynne å spille vår fotball, så frem til det vil vi ha sånne kamper. Vi får heller gå på en smell og gjøre det skikkelig, enn å spille litt sånn feig fotball, som jeg kaller det.

– Sånn form man ønsker å være i

Vålerenga, derimot, klatret opp på fjerdeplass etter en kamp de dominerte fra start til slutt hjemme på Intility Arena.

En scoring i hver omgang fra Aron Dønnum og Herolind Shala gjorde forskjellen for et overlegent hjemmelag.

– Jeg synes vi hadde god kontroll og så var det deilig å få med tre poeng. Jeg synes vi har vært veldig gode på hjemmebane, men jeg liker hvordan vi fremstod i dag. Vi hadde god kontroll og oppfører oss veldig profesjonelt i alt vi gjør, det er veldig bra, sier målscorer Dønnum til TV 2.

Dønnum fikk sitt andre mål for sesongen mot Godset og har funnet formen den siste tiden.

– Det er selvfølgelig sånn form man ønsker å være i, sier han.

Med torsdagens seier har Vålerenga nå fem seire. Trener Ronny Deila liker det han ser.