– Det er ikke en god idé å møte oss på slagmarken

Onsdag i forrige uke hadde selve spydspissen i Natos Veldig hurtige reaksjonsstyrke (VJTF) en skarp demonstrasjon etter å ha gjennomført en alarmøvelse, kalt Noble Jump.

I 2019 er Norge en del av den såkalte Spearhead-styrken.

Spearhead har ansvar for å være først på plass om noe som aktiverer Natos artikkel 4 eller 5.

Enkelt forklart: Om Norge skulle bli angrepet, er det Spearhead-styrken som kommer først.

Den 24. mai begynte øvelse Noble Jump. Omlag 2500 mannskaper og 1000 kjøretøy ble sendt til Zagan i Polen der styrker fra Tyskland, Nederland og Norge for å teste evnen til å komme et medlemsland til unnsetning.

Alarm-øvelsen som ble gjennomført består av å flytte personell og materiell med fly, til sjøs, på vei og på jernbane til et område innen 48 timer. I et scenario der et Nato-land er under angrep vil Spearhead ankomme aller først. Deretter er målet å drive oppholdende strid, før de går til motangrep.

Øvelsen ble avsluttet med et skarpt oppdrag, med bakkestyrker, skarpskyttere, stridsvogner og artilleri.

Aldri vært viktigere

VJTF og Spearhead Natos Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) er Natos hurtige reaksjonsstyrke. Den ble dannet under Wales toppmøtet i 2014, og består i dag av en brigade på 8000 soldater fra ni land. VJTF er en brigade i Natos Responce Force (NRF) Integrert i VJTF ligger Spearhead. Spearhead skal reagere aller raskest, og legge til rette for å ta imot de andre styrkene. Styrken består av en bataljon på 2500 soldater, og 1000 kjøretøy.

Ansvaret for VJTF og Spearhead går på rundgang blant Nato-landene. I 2019 har Tyskland hovedansvaret, med støtte fra Norge og Nederland



– Konklusjonen vi antageligvis lander på, er at dette er gjennomført etter de tidskravene NATO stiller til oss, sier oberst Jan Østbø til TV 2. Han er nestkommanderende i VJTF, og leder Spearhead-styrken.

Noble Jump kommer på et tidspunkt der den sikkerhetspolitiske situasjonen vurderes som mer alvorlig enn tidligere. I desember slo NATO fast at Russland har brutt INF-avtalen ved å utplassere en ny type missiler som forsvarsalliansen kaller SSC-8 «Screwdriver».

I januar sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen at han ser med bekymring på at Russland fortsetter å utplassere nye våpensystemer. Nå tror Østbø at Spearhead-styrken og VJTF som helhet er viktigere enn det var selv da brigaden ble etablert i 2014, som en reaksjon blant annet på at Russland annekterte Krim.

– At relevansen er større nå enn i 2014 er jeg helt sikker på. Og behovet kommer til å bli forsterket. Vi er det verktøyet som ligger først i verktøykassa, og er der blant annet fordi Russland har utplassert sine våpensystemer, sier Østbø.

Styrken skal reagere om Natos artikkel 4 eller 5, som slår fast at en trussel eller et angrep mot et Nato-land anses som et angrep mot alle. Østbø sier at Natos 360-fokus gjør at de også er forberedt på å rykke til land utenom Europa.

– Den usikkerheten som finnes i dag, gjør at det at stryken har tilgang på styrker som kan brukes i enten det er en artikkel 4 eller artikkel 5 i Europa, eller «out of area», altså at vi må reagere utenfor Europa, sier obersten.