Rystet Molde med Solskjær på tribunen: – Jeg er så stolt

Kristiansund - Molde 3-2 (2-2)

Se høydepunktene i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

Et skikkelig lokaloppgjør på fotballens festdag da Molde gjestet Kristiansund. Og det med Ole Gunnar Solskjær på tribunen.

Etter å ha lagt under 0-2 for serielederen klarte Kristiansund å snu kampen, og vant til slutt 3-2.

– Vi kan ikke bare sitte å snakke ned Molde, vi må rose også Kristiansund. Christian Michelsen, sesong etter sesong, ingen ressurser, spillere forsvinner. Han skaper altså et lag, et kollektiv som rett og slett er utrolig vonde å møte. Slår Sarpsborg borte sist, reiser hjem igjen, ligger under, snur kampen og ligger nå helt oppe på tredjeplass, sier Jesper Mathisen i FotballXtra.

Michelsen selv var naturlig nok en fornøyd mann etter seieren på selveste 16. mai.

– Jeg tror det var en artig kamp å se. En kamp som svinget litt frem og tilbake, to litt uorganiserte lag og mye situasjoner. Måten vi stod opp på og måten vi kom tilbake på, forteller alt om mentaliteten som ligger i den gruppen der. Det var kvalitet og det var offervilje, det var ikke alltid det så like fint ut. Men dæven, det ble lagt ned innsats. Vi møtte Norges beste lag i dag, og vi klarte å komme tilbake mot dem. Jeg er så stolt, kjempe stolt, sier Kristiansund-treneren til TV 2.

At de ga fra seg en ledelse på to mål, smakte ikke godt for Molde, men de kommer likevel til å gå med hevet hodet i 17. maitoget.

– Vi tapte avgjørende dueller i egen boks, og de kriget oss rett og slett ut av kampen før det siste kvartet. Da skrudde vi opp tempoet, noe vi burde gjort mye tidligere. Men det er lett å si nå, sier Moldes Ruben Gabrielsen.

– Vi går med hevet hode igjennom byen. Jeg mener å huske at vi fremdeles er på toppen av tabellen. Det er veldig surt å tape et derby, det er ikke noe vi vil gjøre. Vi vil helst ikke tape kamper, men dette her er et maraton. Det er mange kamper igjen. Vinner vi neste, så er vi i gang igjen, legger Gabrielsen til.

Pangstart

Molde fikk en pangstart etter fem minutter i Kristiansund. Ohi Omoijuanfo fortsatte som han har gjort i starten av sesongen, og satte inn sjette scoring for sesongen.

Men Molde-angriperen var ikke ferdig. I det klokken passerte halvtimen presset han Bendik Bye så mye at Kristiansund-angriperen satte ballen i eget mål. Dermed stod det 2-0 til Molde.