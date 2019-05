Brann - Sarpsborg 08 2-1 (2-0)

Det ble en festaften for Brann og et fullsatt Brann Stadion. For i strålende solskinn kunne 16.000 bergensere se Brann ta sin fjerde seier for sesongen på fotballens nasjonaldag.

– Dette har vært festfotball, dette har vært offensiv fotball, dette er den fotballen Brann sitt publikum vil se. Lars Arne Nilsen har bygget opp en stall og et lag som det er store forventninger til, og det er det grunn til. Sarpsborg er en annen historie. De har skuffet voldsomt til nå resultatmessig, og i dag har de skuffet både resultat og prestasjonsmessig, sier Jesper Mathisen i FotballXtra.

I Brann-leiren var det kun store smil å se etter kampen.

– Helt nydelig, fantastisk stemning og tre poeng. Det blir ikke bedre, sier målscorer Veton Berisha til TV 2 om sin første 16. mai-kamp i Brann-drakt i Bergen.

– Jeg har hørt at stemningen er ganske bra her i Bergen etter at du har vunnet fotballkamper, så jeg gleder meg til det, sier Berisha om 17. mai-feiringen.

Brann-trener Lars Arne Nilsen mener at Brann burde punktert kampen tidligere, men var fornøyd med det aller meste han så på gressmatten denne festkvelden.

– Det var en litt svak start. De første ti minuttene var vi ikke helt med, og da synes jeg de (Sarpsborg) var best. Så kom vi veldig sterkt utover i førsteomgang, siste halvtimen synes jeg vi var veldig, veldig god. Scoret to fine mål og hadde egentlig veldig bra kontroll. Andreomgang hadde vi kontroll frem til de fikk 2-1. Det så okei ut, men de hadde noen sjanser på slutten og det er alltid farlig på 2-1. Vi fikk noen overganger, men klarte ikke å poengtere kampen, det er det eneste vi ikke er helt fornøyd med, oppsummerer Nilsen til TV 2 etter seieren.

Steffen Lie Skålevik returnerte til Brann Stadion torsdag, men denne gang i blå drakt og mot Brann.

– Det var utrolig kjekt å komme tilbake og å se folkene igjen, og spille på banen igjen. Men det var selvfølgelig kjipt at det ble et tap. Det var utrolig vanskelig å spille mot Brann, men det var kjekt å gå ut på banen i starten av kampen i hvert fall, sier Skålevik til TV 2.

Brann virket fast bestemt på å gjøre stas på supporterne som hadde møtt opp til norsk fotballs nasjonaldag. For etter noe tamme første ti minutter, satte de rødkledde inn angrepsgiret og kom til flere brukbare muligheter.