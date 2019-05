RBK-flause mot FKH: – Nå må Horneland ut!

Rosenborg – FK Haugesund 0-2:

Se hvordan FKH ydmyket RBK i Sportsnyhetene øverst!

Først headet Christian Grindheim inn 1-0-ledelse for FK Haugsund etter at Alexander Stølås slo et frispark inn i feltet. I andre omgang headet Fredrik Pallesen Knudsen etter at samme Stølås slo et nytt frispark inn i feltet.

Rosenborg tapte 0-2 mot trener Eirik Hornelands gamleklubb FK Haugesund foran et fullsatt Lerkendal på fotballens festdag. Krisen i Rosenborg fortsetter dermed med uforminsket styrke. Etter åtte serierunder er de regjerende dobbeltmesterne nest sist på tabellen med kun seks fattige poeng og 4-12 i målforskjell.

Ekspertene spår at trener Eirik Horneland om kort tid kan være ferdig i Rosenborg.

– Eirik Horneland har allerede vært under mye press. Det blir ikke mindre nå. Jeg har ikke tro på at han får igang dette mannskapet. Da er det sånn at du ikke fjerner spillerne, men treneren. For det Rosenborg viser i 2019 er utrolig skuffende, mente TV 2-ekspert Jesper Mathisen, og slo fast:

– Dette må gjøre vondt for alle som har et hjerte i Rosenborg. Rosenborg er ikke i nærheten, verken offensivt eller defensivt. FKH ville mest, og slik skal det ikke være på Lerkendal 16. mai, altså. I Rosenborg fungerer rett og slett ikke Horneland, og da må de fjerne treneren. Men også flere av lederne på Lerkendal må ut. For nå er det fare på ferde de lux oppe i Trondheim, sa Jesper Mathisen i FotballXtra.

Han får full støtte av RBK-supporter Petter Northug.

– Nå må Horneland ut, for Rosenborg trenger en endring. Nå kommer trenerspørsmålet til å koke fremover. Horneland har fått for lang tid, slik jeg ser det. Det har vært så langt unna det nivået RBK skal være, men det virker ikke som styret ser det. RBK-styret ser ut til å tvilholde på Horneland, men nå må de gjøre noen grep for å hindre at dette blir en skikkelig fiasko-sesong, slo skikongen og RBK-supporter Petter Northug fast i FotballXtra.

– Du ser det på spilllerne også, de er skikkelig frustrerte. Akkurat nå fremstår RBK så langt fra slik Rosenborg skal være som et fotballag. Dette er langt under kravene som stilles til RBK, mente han.