Erika (23) fikk nedslående beskjed i TV 2-program: – Jeg burde vært mer sint

– Det er litt rart, for jeg føler ikke at jeg er sur på han. Jeg skjønner det egentlig ganske godt. Men det er selvfølgelig trist. Jeg skulle kanskje vært mer sint og frustrert, men det er sikkert like vanskelig for han som det er for meg, sier Erika til kameraet etter å ha fått beskjeden.

Faren forteller at han ikke har hatt kontakt med Erikas biologiske mor siden de adopterte bort datteren, men gir tolken likevel en adresse han tror hun holdt til på.

Her ser Erika møtet med sin biologiske mor for første gang:

Gledestårer

Med et stort håp om imøtekommelse oppsøker de adressen de har fått, og finner Erikas mor, bror, tante og bestemor – som alle blir fra seg av glede når de får vite at familiemedlemmet er i landet.

I en park møtes mor og datter for første gang på 22 år. Erikas biologiske mor forteller at hun minst to ganger var innom barnehjemmet for å få tilbake datteren.

– Det var skikkelig deilig og godt. Jeg hadde sett for meg at dette ikke kom til å gå, og var ganske forberedt på det. Men så ser jeg plutselig en liten, søt dame komme gående. Det var skikkelig godt å se henne og klemme henne, sier Erika etter første møte med biologisk mor.

Se hvordan det går med Erika og moren i dag i videovinduet øverst i saken.