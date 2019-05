Den 2. januar skjedde den verste togulykken i nyere dansk historie. Lyntog 210 var på vei mot København, og 131 mennesker var om bord.

Midt på Storebæltsbroen kolliderte lyntoget med et godstog lastet med øl som kom i motsatt retning.

Åtte døde

Åtte passasjer, fem kvinner og tre menn, ble drept på stedet og 16 passasjer ble kvestet.

Nå er en ung mann i 20-årene som også var om bord toget dømt til ti dagsbøter på 2000 kroner for å ha delt bilder av omkomne personer inne i toget.

Det skriver TV 2 Danmark.

Sendte til media

Mannen var på vei til jobb i Taastrup da ulykken skjedde. Før rettssaken mot ham erkjente 20-åringen at han hadde sendt bilder og videoer av døde passasjerer til ulike medier og to privatpersoner.

Ifølge danske TV 2 forklarte mannen under rettssaken at han filmet skadene på toget, og at han kun så vrakdelene, og at han ikke var klar over at det var mennesker på bildene.

Han hevdet også at han ikke hadde sett gjennom videoen før han sendte den videre.

Videoene og bildene som den 20 år gamle mannen sendte ble delt med adskillige medier, både danske og utenlandske, samt flere privatpersoner.