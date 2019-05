Flere utenlandske medier, deriblant BBC, skriver at koalaen regnes som funksjonelt utryddet og at eksperter ikke har trua på flere generasjoner med de søte dyrene.

For få igjen

Det er The Australian Koala Foundation (AKF) som forteller at det ikke er mer enn 80.000 koalaer i Australia.

I en pressemelding trygler foreningen statsminister Scott Morrison om å handle – og det så fort som mulig.

– I 31 år har jeg jobbet med forskjellige ministere, og de har aldri vist at de ønsker å støtte koalaene. Jeg har hørt alle unnskyldninger i verden om hvorfor de ikke ønsker å beskytte områdene koalaene er i, men nå er det på tide at dere støtter oss og skaper en endring for koalaene, beordrer styremedlemmet i AKF, Deborah Tabart.

Science alert skriver at 80.000 kan virke som et stort antall, men forklarer hvorfor situasjonen er kritisk.

Det er nemlig slik at når artsbestanden blir så lav, er dyrene utrolig utsatt for endringer i skogen, sykdommer, rovdyr og klimaforandringer.

Det er årsaken til at koala-eksperter mener koalaen er funksjonelt utryddet.

Jegere har mye av skylda

Koalaen er som mange vet et bjørnelignende dyr med store ører og manglende hale.

Den beskrives som eneste gjenlevende art i pungdyrfamilien «Phascolarctidae», der seks arter allerede har dødd ut.

Koalaen befinner seg i trær i det sørøstlige Australia.

Før var det mange av dem, men på starten av 1900-tallet ble utrolig mange drept fordi jegere ønsket å selge den verdifulle koalapelsen.

Det er også noen forskningsrapporter som forklarer at hetbølgene i Australia har ført til mange koaladødsfall.

BBC poengterer at forskere operer med forskjellige tall hva gjelder koalabestanden, men at alle er enige om at antallet synker i en fryktelig urovekkende fart.