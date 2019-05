– Det har vært en enorm vekst de siste årene, forteller Asbjørn Børsheim.

Han driver Ulvik Frukt & Cideri og var en av de første som satset på sider og eplemost i Hardanger.

– I 2013 var vi to produsenter som laget 40.000 liter. Nå er vi 15 som står for 250.000 liter med sider, sier Børsheim.

Hardanger regnes som landets siderregion, og det meste av sideren som lages i Norge kommer herfra.

– Etter at vi fra 2016 fikk lov til å selge på gårdene er det også mange unge som satser, forteller Børsheim.

Vokser på polet

Også Vinmonopolet har registrert at interessen for sider har økt kraftig. Mens det i 2016 ble solgt 31.000 liter med norsk sider, ble det i 2018 solgt 138.000 liter med sider laget her i landet. Resten selges til restauranter og på gårdene.

– Det spesielle med hardangereplene er kombinasjonen av syre og sødme, sier daglig leder ved Utne Hotel, Kjetil Raaen Widding.

Hver kveld sesonghotellet har åpent er det sidersmaking i kjelleren.

SIDERREGION: Mesteparten av sideren som lages her i landet kommer fra Hardanger. Foto: Klaus Holthe

– Tilbudet blir stadig mer populært. Dagen etterpå drar ofte gjestene på gårdsbesøk for å se og smake der sideren er laget, sier Widding.

Ett av stedene de besøker er gården til Asbjørn Børsheim.

– Vi er tre gårder som samarbeider. I fjor hadde vi besøk fra alle kontinenter. Det er forsatt flest norske, men den gruppen som øker mest er kineserne, sier fruktbonden.

– Norges champagne

BLOMSTRING: Nå blomster epletrærne for fullt i Hardanger. Foto: Klaus Holthe.

Han håper Hardanger skal få det samme navnet innen sider som Champagne har for musserende vin og Piemonte har for vin.

– Vi satser på kvalitetsturisme. De som kommer hit skal få oppleve ekte folk og kultur, sier Børsheim.

Selv presser han omkring 15.000 liter sider og 15.000 liter eplemost årlig av sine 22 eplesorter. For regionen tror han potensialet er stort.

– Vårt hårete mål er at vi i 2025 vil produsere én million liter sider i Hardanger. Dette går bare en vei, sier Asbjørn Børsheim.